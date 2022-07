Cel mai bun șahist renunță la cariera lui. „Nu-mi place în mod deosebit.” Lasă în urma sa tot ce a construit

Regele șahului, Magnus Carlsen, a anunțat că se retrage din joc. El a făcut această dezvăluire chiar de Ziua Internațională a Șahului.

Tânărul a fost de cinci ori campion mondial, dar a declarat că această „călătorie interesantă” nu îl mai motivează să participe la meciuri.

„Simt pur și simplu că nu am prea multe de câștigat”, a spus Carlsen. „Nu-mi place în mod deosebit, deși sunt sigur că un meci ar fi interesant din motive istorice și toate acestea, nu am nicio înclinație să joc și pur și simplu nu voi juca meciul”.

De când a devenit campion mondial în 2013, Carlsen i-a făcut pe tinerii din toată lumea să își dorească să învețe șah, iar plecarea sa va fi un șoc pentru toți pasionații.

Viața campionului pe lângă șah

În afara șahului, Carlsen a fost model pentru brandul olandez de modă G-Star Raw și a lansat, de asemenea, un imperiu de afaceri de succes, fondând în 2013 Play Magnus Group. El este și un mare fan al fotbalului.

Campionul s-a făcut remarcat în lumea șahului în urmă cu nouă ani, când a pus capăt domniei de șase ani a legendei indiene Vishy Anand. Victoria lui Carlsen a fost anunțată de Garry Kasparov și de alții ca fiind începutul unei noi ere în șah.

Cu toate astea, tânărul a mărturisit că această meserie a fost doar un capriciu pentru el. „A fost, evident, o călătorie interesantă din momentul în care am decis să joc turneul Candidaților în 2013, care a fost, ca să fiu sincer, un fel de capriciu. La un moment dat, am decis pur și simplu „hei, voi încerca la Candidates, ar putea fi interesant” și de atunci titlul de campion mondial mi-a oferit în mod evident multe, mi-a deschis multe uși și sunt fericit pentru asta.”

Șahul nu a fost nimic pentru el

Carslen a mai declarat că îi este indiferent și că titlul nu înseamnă nimic pentru el. „Nu a însemnat nimic pentru mine. Nu a fost nimic. Am fost mulțumit de treaba pe care am făcut-o, am fost fericit că nu am pierdut meciul, dar asta a fost tot.”

El a lăsat de înțeles că există șanse să revină, dar că nu știe exact când. „Nu exclud o revenire în viitor, dar nici nu m-aș baza în mod deosebit pe ea. Ca să nu existe nicio ambiguitate aici, nu mă retrag din șah, voi fi în continuare un jucător activ.”, potrivit telegraph.co.uk.