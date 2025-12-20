Ceaușescu a încercat să iasă din umbra lui Dej cu un deceniu și jumătate înainte de moartea lui Dej

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Ceaușescu a fost liderul tinerilor comuniști, imediat după ieșirea PCdR din ilegalitate. Din această poziție, deși leadershipul comunist era dominat de nume grele, Ceaușescu visa să intre în poză, în primele poziții.

Se știe că Dej a fost un dur. Și-a eliminat toți tovarășii despre care a avut cea mai mică suspiciune că i-ar vrea poziția. Dacă s-a înțeles cu Gheorghe Apostol, în schimb, s-a debarasat de Lucrețiu Pătrășcanu, Ana Pauker, Vasile Luka, Teohari Georgescu și alții.

În anii 1950-1960, relația dintre Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu a fost marcată de tensiuni și conflicte, unul dintre cele mai notabile fiind cel legat de colectivizarea agriculturii. Un martor direct, Janos Fazekas, a relatat într-un interviu detalii despre discuțiile în contradictoriu dintre cei doi lideri comuniști, oferind o perspectivă unică asupra dinamicii puterii la vârf în cadrul PMR, numele partidului comunist din februarie 1948.

Ceaușescu a intrat în Biroul Politic al PMR în 1952. În același an, Alexandru Drăghici, Ministru de Interne începea acțiunile de torționar contra „dușmanilor de clasă”. Șef al Direcției Politice Superioare a Armatei, A fost pus Ministru Adjunct la Agricultură și trimis să sprijine lupta de clasă contra „chiaburilor”. Numai că la Vadu Roșca, Ceaușescu a pus mitralierele pe țăranii revoltați. Era să-l coste cariera politică începută la nivel înalt după 1944, după o activitate în ilegalitate din 1933.

Ceaușescu a fost iertat și astfel, ascensiunea sa în partid a continuat. Moartea lui Petru Groza l-a determinat pe Ion Gheorghe Maurer să discute cu alți tovarăși ca succesiunea lui Dej să nu fie cu un comunist din echipa Dej. Ceaușescu era din clasa muncitoare, era român, iar PMR era al clasei muncitoare. Se pare că motivația lui Maurer a prins în 1965. Evident, avea să regrete amarnic decizia din primăvara timpurie a lui 1965, luată la catafalcul lui Gheorghiu Dej!

Pasionații de istorie merită să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!