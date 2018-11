METEOROLOGII au emis o nouă AVERTIZARE. ȘOFERII sunt în PERICOL Ce zone sunt VIZATE

Meteorologii au emis, sâmbătă, o avertizare cod galben de ceaţă, valabilă pentru şapte judeţe, până. la ora 23.00 În unele locuri, vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. Centrul Infotrafic anunţă că se circulă cu dificultate pe segmentul Movila Vulpii – Băneşti al DN1 Ploieşti – Braşov şi pe tronsonul Lehliu Gară – Constanţa al Autostrăzii Soarelui, dar şi pe multe drumuri din Moldova.





Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceaţă zonele joase din judeţele Suceava, Bacău, Neamţ, în întreg judeţul Botoşani, dar şi în zeci de localităţi din judeţele Vaslui, Galaţi şi Iaşi.

Astfel, în judeţul Vaslui sunt vizate localităţile Bârlad, Zorleni, Banca, Puieşti, Vinderei, Lipovăţ, Roşieşti, Iana, Voineşti, Tutova, Perieni, Griviţa, Costeşti, Poieneşti, Bogdăneşti, Pogana, Iveşti, Ghergheşti, Deleni, Băcani, Coroieşti, Viişoara, Bogdana, Fruntişeni, Pochidia, Pogoneşti, Alexandru Vlahuţă, Ibăneşti, Bogdăniţa şi Ciocani.

În judeţul Galaţi este ceaţă în localităţile Tecuci, Matca, Corod, Umbrăreşti, Cosmeşti, Munteni, Barcea, Brăhăşeşti, Ghidigeni, Drăgăneşti, Drăguşeni, Nicoreşti, Gohor, Ţepu, Negrileşti, Buciumeni, Bălăşeşti, Priponeşti, Cerţeşti, Bălăbăneşti şi Poiana.

De asemenea, în judeţul Iaşi este cod galben de ceaţă în localităţile Paşcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belceşti, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Ţibăneşti, Scobinţi, Lespezi, Hălăuceşti, Tătăruşi, Ţibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Voineşti, Erbiceni, Mirosloveşti, Moţca, Vânători, Bălţaţi, Cepleniţa, Dagâţa, Dumeşti, Strunga, Ion Neculce, Mironeasa, Sineşti, Todireşti, Mogoşeşti, Cristeşti, Butea, Mogoşeşti-Siret, Sireţel, Popeşti, Lungani, Oţeleni, Brăeşti, Rachiţeni, Horleşti, Tansa, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balş, Şcheia, Heleşteni, Hărmăneşti, Ciohorăni, Ipatele, Costeşti, Mădârjac, Draguşeni şi Cucuteni.

În aceste zone, se va semnala ceaţă care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În plus, se poate înregistra chiciură.

La rândul lor, reprezentanţii Centrului Infotrafic au precizat că, din cauza ceţii, traficul rutier pe mai multe drumuri importante se desfăşoară îngreunat.

Vizibilitatea este redusă, pe alocuri, sub 50 de metri, pe segmentul Movila Vulpii – Băneşti al DN1 Ploieşti – Braşov şi pe tronsonul Lehliu Gară – Constanţa al Autostrăzii Soarelui. De asemenea, în condiţii asemănătoare se circulă pe multe artere rutiere din judeţele Moldovei.

„Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudenţă sporită, reducând viteza de rulare, să evite să se angajeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic şi să mărească distanţa de siguranţă între vehicule”, au transmis reprezentanţii Infotrafic.

