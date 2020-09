Aceasta este considerată drept cea mai scumpă mâncare din lume, o singură linguriţă ajungând să coste 40.000 de dolari.

Produsul de lux, invenţia unui austriac excentric pe nume Walter Gruell, de 51 de ani, şi a fiului sau, Patrick, de 25 de ani, este destinat doar oamenilor cu adevărat bogaţi. Astfel, un kilogram de „caviar albinos”, costă 300.000 de dolari, potrivit Oditty Central.

Astfel, după ce peştele folosit la acest produs a dispărut aproape complet din mediul său natural, Marea Caspică, bărbatul s-a decis să îl crească în Austria, în apelor nepoluate care curg din munţi, acesta fiind unul dintre motivele pentru preţul extrem de piperat.

„Probabil că este unul dintre motivele datorită căruia are un gust atât de bun. După ce caviarul este deshidratat, el este amestecat cu aur de 22 de carate, care, în doze mici, are un efect benefic pentru sistemul imunitar”, a explicat Patrick, tânărul atrâgând atenţia că familia sa are promoţie la acest produs, un kilogram ajungând să fie vândut cu 112.000 de dolari.

Cu toate acestea, caviarul Strottarga Bianco este o delicatesă la care foarte puţini au acces. Și dacă până acum caviarul a fost considerat, oricum, o delicatesă de lux rezervată unei clase sociale de rang înalt, Strottarga Bianco depăşeşte, cu siguranţă, orice limită a creativităţii gastronomice mondiale.

Cum se explică preţul cel puţin piperat? Icrele provin de la o specie rară de sturion Albino şi sunt înnobilate cu praf de aur de 22 de carate. Caviarul ajunge deseori pe mesele capetelor încoronate sau ale bogaţilor lumii din Monaco până în Dubai.

Cel mai bun mod de a mânca acest produs unic, demn de regi și împărați, este să îl serviți singur, rece și de preferință într-un vas nemetalic, de obicei din sticlă, cu gheață la bază pentru a menține temperatura corectă.

Cunoscătorii pe această temă cred că un pahar de vodcă înghețată este unul dintre cele mai bune asocieri pentru caviarul bun, deși, în general, este luat cu șampanie franceză.