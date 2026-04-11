Cea mai scumpă haină pe care o are Raluca Bădulescu în șifonier. Valorează mai mult ca o mașină

Raluca Bădulescu este o împătimită a modei și a povestit la o emisiune online că are piese în garderobă extrem de valoroase. Printre ele se numără și o jachetă Balmain pe care o avea inclusiv celebrul Michael Jackson.

Fosta jurată de la Bravo Ai Stil nu a ajuns acolo întâmplător. Aceasta are o pasiune pentru haine în care a investit sute de mii de euro. ”Cea mai scumpă haină pe care o am este un sacou pentru ca am licitat.

Este făcut de Balmain, un număr limitat de astfel de piese, de aia am și licitat pentru el. Sunt făcute pe vremea când Michael Jackson purta Balmain. El de altfel purta numai Balmain”, a povestit Raluca Bădulescu.

Vedeta de televiziune a explicat pe larg motivul pentru care acea piesă vestimentară a fost atât de scumpă. ”A costat foarte mult, o mai port din când în când, dar sunt foarte fericită că o am. E o jacheta scurtă așa, cam până aici, care e brodată toată în mărgele. A recreat Balmain acea jachetă, am văzut-o în Dubai acum vreo 2 ani de zile.

Era vreo 60 și ceva de mii de euro. Eu nu am dat banii ăștia pe ea. Dar dacă mă întrebi pe mine sau mi-ai zice mie: dă-mi sacoul ăla și-ți dau o mașină, nu există. Eu rămân cu sacoul”, a mai spus ea.

Nu vă imaginați că e singura împătimită a modei. Pentru acel sacou s-a dat o adevărată bătălie. ”M-am gândit eu, mi-am făcut socotelile când mi-am luat sacoul ăla. Dar m-am luptat pentru jacheta aia, până nu am mai putut.

Vreau să fac niște vitrine prin casă să pun 2-3 piese. Am licitat câteva zeci de mii, e mult, mi-e rușine să zic, că mult înseamnă boală psihică”, a argumentat Raluca Bădulescu.