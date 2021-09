Cea mai proastă veste vine din tenis. Numărul 1 mondial Novak Djokovic s-a retras de la Indian Wells

„Numărul 1 mondial Novak Djokovic s-a retras de la Indian Wells. Suntem dezamăgiți că Novak nu se va putea alătura la BNP Paribas Open în această toamnă”, a declarat Tommy Haas, directorul turneului. Şi continuă: „. Sperăm să ne revedem cu el în în luna martie, când va încerca să stabilească un record obținând al șaselea titlu în deșert”, scrie pe site-ul oficial BNP Paribas Open.

Novak Djokovic: „I am sorry I won’t get to see my fans in Indian Wells and play in the desert, my favourite place to go. I hope to see you next year!” , a scris marele tenismen pe conturile de socializare, ataşând o imagine sugestivă cu el (foto).

La Indian Wells, Djokovic împarte cu Roger Federer primul loc cu cele mai multe victorii, câte cinci pentru fiecare.

Djokovic a fost învins la US Open de rusul Daniil Medvedev în trei seturi

Este posibil ca Novak Djokovic să nu-şi fi revenit după înfrângerea neașteptată de la US Open. Marele sportiv şi-a dorit cu orice preţ acel trofeu care l-ar fi propulsat în istoria tenisului cu intrarea definitivă în istorie, dacă câștiga trofeul de Grand Slam cu numărul 21.

Reamintim că Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) a fost învins clar de Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-4, în finala de la US Open 2021.

Novak Djokovic nu a făcut față presiunii în finala de la US Open 2021. Liderul mondial s-a aflat la o singură victorie de intrarea definitivă în istorie, trofeul de Grand Slam cu numărul 21, cel care l-ar fi desprins de Roger Federer și de Rafael Nadal, dar a comis erori neforțate aproape ca un începător. I-a tremurat mână la majoritatea urcărilor la fileu, a avut și o criză de nervi în setul secund, iar în final a izbucnit în lacrimi. Nici lui nu-i venea să creadă că a făcut un joc atât de slab şi că a cedat psihic.

Şi Osaka s-a retras de la turneul de la Indian Wells, pe care l-a câștigat în sezonul 2018

Turneul feminin de la Indian Wells a pierdut de asemenea jucătoare de marcă, după retragerea lui Ashleigh Barty, nr. 1, Naomi Osaka, campioana din 2018 şi Serena Williams.

Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Indian Wells, anunțul fiind făcut miercuri seară de organizatorii americani: „Campioana din 2018, Naomi Osaka, s-a retras de la Indian Wells 2021! Te așteptăm în 2022, Naomi!”.

Osaka a triumfat la prestigiosul turneu din SUA în urmă cu trei ani, după ce a trecut de Simona Halep în semifinale, scor 6-3, 6-0, și de Daria Kasatkina în finală, cu 6-3, 6-2. În acest sezon, Naomi Osaka a început bine câștigând turneul de Grand Slam de la Australian Open, dar japoneza a suferit o cădere bruscă jucând foarte prost în următoarele turnee.