Cea mai nenorocită faptă a lui Vlad Voiculescu nu a fost cumpărarea de vaccinuri

Nu sunt mirat câtuși de puțin că s-a ajuns aici. Subiectul achiziționării de vaccinuri anti-Covid mult peste necesar nu este unul nou pentru presă, poate o fi fost pentru DNA. Nu mă miră nici situația în care se găsesc Florin Cîțu și Vlad Voiculescu. În privința defectelor de funcționare ale celui de-al doilea am atras atenția în mod sistematic, pentru că a făcut prăpăd în jur, ori de câte ori a putut. Cum noi românii avem memoria cam scurtă, nu cred că ar strica o aducere aminte, pentru care mă voi folosi de informații sintetizate, documentate și publicate de mine.

Puțină lume știa de unde a apărut Vlad Voiculescu titular la Sănătate, în Guvernul Dacian Cioloș. Nu a durat mult până să se afle, era nepotul unui mogul din penumbră, care dirija comori fără fund, din visteria CNAS, către giganții Pharma, Nicolae Voiculescu, zis „Don Nic-Novartis”. „Don Nic”? Am mai spus-o, nu veți auzi ca o asemenea poreclă să fie dată vreunui Nicolae care predă geografie la vreo biată școală generală, sau vreunui Kolea, pescar din Deltă. Ce dacă tânărul Vlad Voiculescu era doar un economist de grădiniță, fără nici cea mai vagă idee despre domeniu? Important era să știe ce are de făcut. Iar un an, cât a rezistat Dacian Cioloș în Palatul Victoria, a știut.

Cea mai importantă realizare a mandatului de ministru al Sănătății al lui Vlad Voiculescu a fost împiedicarea realizării de transplanturi pulmonare în România. Războiul dintre doctorul Narcis Copcă și semi-contabilul Vlad Voiculescu a fost unul crâncen. Cu toate astea, primul transplant pulmonar nu s-a putut face decât după plecarea lui Vlad Voiculescu din fruntea Sănătății. La auzul reușitei, acesta nu și-a putut ascunde otrava și a postat pe Facebook: „Operația nu este singurul lucru complex în transplantul de plămâni. Reușita operației înseamnă doar foarte puțin, marile provocări încep după intervenție, iar lipsa de profesionalism este întotdeauna decontată de către pacient. În primul rând de către pacient.”

În ciuda dorinței morbide prost disimulate, pacientului transplantat i-a mers foarte bine, la fel și următorilor. Explicația poziției de rozătoare de cabluri electrice de centrală nucleară a lui Vlad Voiculescu, în privința oricăror năzuințe de performanță a medicilor români, în general, a dat-o chiar doctorul Narcis Copcă în publicația Qmagazine:

„Statul român a plătit 250 de milioane de euro către țările din Uniunea Europeană, iar comisionul societăților care-i trimit pe acești pacienți în străinătate pentru diferite tratamente și operații, variază între 10 și 20%. Este verificabil acest fapt. Domeniul transplantului este o vacă foarte bună de muls. Fac precizarea că am fost sprijiniți de toți miniștrii Sănătății, cu o singură excepție: Vlad Voiculescu”. De ce? Pentru că avea interesul ca pacienții români sa fie tratați în străinătate pe banii CNAS, la prețuri de patru-cinci ori mai mari decât în România! Cu comisioanele aferente!

În mandatul aceluiași Vlad Voiculescu, de profesie nu-se-știe ce, o serie de ași ai medicinei românești au fost nenorociți, rând pe rând: Prof. Dr. Monica Pop, de la Spitalul de Oftalmologie, Prof. Dr. Mihai Lucan, de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj, Prof. Dr. Irinel Popescu, șef program de transplant hepatic de la Institutul Clinic Fundeni, Prof. Dr. Gheorghe Burnei, șef Secție de Ortopedie de la „Marie Curie” și Dr. Narcis Copcă, managerul Spitalului Sfânta Maria, primul centru de transplant pulmonar, au suferit acuzații grave, materializate în dosare penale. Să vedem ce s-a urmărit.

Puțină lume știe ce este acela un „navigator medical” și ce este activitatea de „management de caz medical”. Să fie limpede, cele două sintagme definesc activități foarte serioase, de mare importanță, în măsură să salveze vieți. Dar. Dar, așa cum sub aparența oricărei activități umane de mare folos se pot ascunde intenții mizerabile, la fel se poate petrece și în cazul acestor preocupări. Să vedem însă filmul Rețelei „Voiculescu”.

Un cetățean român, plătitor de taxe și impozite, inclusiv pe acelea care merg către Sănătate, se îmbolnăvește. Nu, nu vreo simplă răceală sau vreo apendicită, ci ceva mai complicat, care presupune un tratament costisitor. Aparținătorii celui aflat în suferință sau chiar el însuși, încep să caute, să întrebe, să se intereseze ce este mai bine să facă, unde este cea mai mare șansă de rezolvare. Aud de la cunoscuți, de pe culoarele spitalelor, sau din sălile de așteptare ale cabinetelor medicale, de unii care știu care este cea mai sigură direcție în care să o apuce.

Ajung astfel la ONG-urile care se ocupă de „navigarea medicală”, unde li se face evaluarea. Nu, nu medicală, ci aceea din perspectiva profitului financiar care se poate obține de pe urma nenorocirii în care se află oamenii. Astfel, este evaluată posibilitatea ca tratamentul celui aflat în suferință să fie efectuat la o clinică din străinătate și decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Adică, se analizează posibilitatea obținerii „Formularul E 112” pentru finanțare de către Casă a tratamentului în străinătate.

Cetățenii români pot beneficia de tratament în străinătate, în baza Formularului E112, doar dacă îndeplinesc două condiții. Prima, „tratamentul respectiv trebuie să facă parte obligatoriu din lista serviciilor medicale prevăzute în pachetul de servicii de baza de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România”. A doua, „tratamentul să nu poată fi efectuat în Romania în intervalul de timp necesar în mod normal, având în vedere starea de sănătate a pacientului și evoluția prognozată a bolii.”

Dacă cele două condiții sunt îndeplinite, nu mai rămâne decât realizarea celui mai important pas al afacerii, trimiterea pacientului la clinica din străinătate. Din acest moment, banii sunt ca și intrați în buzunarele navigatorului, pentru că indiferent de eficiența tratamentului, indiferent de rezultat, indiferent dacă pacientul se va mai întoarce printre cei dragi, sau nu, Casa va deconta serviciile prestate fără posibilitatea vreunui control. Unitatea medicală din afara țării va vira într-un final în contul navigatorului partea convenită, adică 10-20% din suma totală decontată de Casă. Aceste plăți se pot face direct, la vedere, în conturile firmei indicate de navigator, sau indirect, prin metode care țin de „evaziunea fiscală” și „spălarea de bani”.

Foarte important! Să revenim la condiția a doua necesară obținerii „Formularul E 112”, aceea ca „tratamentul să nu poată fi efectuat în Romania în intervalul de timp necesar în mod normal, având în vedere starea de sănătate a pacientului și evoluția prognozată a bolii.”

Este clar, cel mai important criteriu este și cel mai greu de atins. Multe și din ce în ce mai multe cazuri medicale complexe pot fi și sunt rezolvate în sistemul medical românesc. Pe cale de consecință, din ce în ce mai puține cazuri devin apte de a întruni cerința a doua a „Formularului E 112” și, astfel, afacerea „Comisioane din sănătatea românilor” riscă să se sleiască. Ce este de făcut? Răspunsul este simplu! Minarea capacității de luptă cu bolile a sistemului românesc de sănătate.

Cu cât mai mulți medici capabili să rezolve cazurile medicale complexe vor fi înlăturați din sistemul de Sănătate, fie prin arestări și târâieli în procese penale, fie prin alungarea lor din țară, fie prin distrugerea infrastructurii, fie prin compromitere, cu atât mai multe „Formularle E 112” vor umple buzunarele unor jigodii fără niciun Dumnezeu.

Din motivele asupra cărora atrag atenția și astăzi, consider că cea mai gravă faptă a lui Vlad Voiculescu nu este aceea pentru care va fi anchetat de DNA, ci atacul permanent la sănătatea românilor, prin subminarea capacității medicale a sistemului românesc de sănătate, adică Atentatul la siguranța națională.