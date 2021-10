Cea mai neagră seară din cariera lui Jose Mourinho. Portughezul a fost călcat în picioare de o echipă anonimă

Umilință totală trăită de portughezul Jose Mourinho (58 de ani) și echipa sa, AS Roma. Italienii au evoluat, joi seară, în Norvegia, pe terenul formației Bodo/Glimt și au fost zdrobiți cu scorul de 1-6. Partida a contat pentru Grupa C a Europa Conference League, cea de-a treia competiție ca valoare de pe „Bătrânul Continent”. Iar Mourinho a aruncat în luptă mulți jucători care nu sunt titulari la AS Roma, în partide cu miză.

Jose Mourinho a încasat o înfrângere imposibil de digerat

Chiar și așa, scorul este uluitor, ținând cont de anvergura tehnicianului portughez în fotbalul mondial, dar și de numele echipei din Serie A. Care, în 2007, a fost învinsă la un scor fluviu, 1-7, în deplasare, de Manchester United, în Liga Campionilor.

În Norvegia, pentru gazde au marcat Erik Botheim (8 și 12), Patrick Berg (20), Ola Solbaken (71 și 80) și Amahl Pellegrino (78). Golul oaspeților i-a aparținut lui Carles Perez în minutul 28. Nordicii au dominat categoric meciul, au șutat de 13 ori la poartă și de 9 ori pe poartă. De partea oaspeților, raportul a fost de 6/2.

Ce a afirmat portughezul după dezastrul pe care l-a trăit în Norvegia

Antrenorul Jose Mourinho și-a pus cenușă în cap și a recunoscut că a făcut o mare greșeală legată de alcătuirea echipei. „E vina mea. Eu sunt cel care a decis să joace cu această echipă. Am făcut-o cu intenții bune. Eu am vrut să dau o șansă celor care muncesc mult și nu joacă atât de mult și, pe de altă parte, să îi odihnesc pe cei care joacă practic tot timpul.

Mai ales că jucam un meci pe un teren sintetic în aceste condiții meteo foarte grel. Am pierdut în fața unei echipe care are mai multă calitate decât noi: echipa noastră care a început meciul este inferioară lui Bodo/Glimt”, a afirmat Jose Mourinho la finalul partidei din Norvegia.