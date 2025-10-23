Cea mai mare pensie a unui magistrat este 69.343 lei. Pensia medie în România este 2.816 lei. Cifre oficiale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi că cea mai mare pensie de magistrat aflată în plată este de 69.343 de lei, ceea ce înseamnă 56.700 de lei net. El a spus, la Europa FM, că singura soluție prin care aceste pensii pot fi aduse la un nivel just din punct de vedere social este impozitarea progresivă a veniturilor, chiar dacă o astfel de măsură stârnește opoziția dreptei politice.

Pentru ceea ce este în plată acum, există o singură soluţie, oricât de mult s-ar speria dreapta radicală: impozitarea progresivă a veniturilor, în general, a declarat Florin Manole, referindu-se la reforma pensiilor magistraţilor.

Manole a amintit că mecanismul de supraimpozitare a pensiilor speciale a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României, deoarece nu exista un sistem comparabil de taxare aplicat tuturor categoriilor de venituri.

„Am avut o decizie de neconstituţionalitate din partea Curţii pentru acest mecanism de supraimpozitare pentru pensiile speciale, pentru că nu exista nimic comparabil”, a explicat ministrul.

El a adăugat că, odată cu introducerea unui sistem general de impozitare progresivă, nici pensiile speciale nu vor scăpa de aplicarea aceluiași principiu fiscal: „Atunci când toate veniturile vor fi impozitate progresiv, nu va scăpa, evident, nici pensia specială. Pentru pensiile acum în plată, singura soluţie de reducere spre un nivel just, din punct de vedere social, este impozitarea progresivă”.

Ministrul Muncii a prezentat și date concrete despre cea mai mare pensie de magistrat aflată în plată, care ajunge la 69.343 de lei brut, respectiv 56.700 de lei net. Din această sumă, 21.000 de lei provin din bugetul asigurărilor sociale, iar 48.200 de lei din bugetul de stat, a precizat Manole.

„Cifrele astea, nici nu trebuie să ne raportăm la cea mai mare, sunt enorme”, a spus ministrul, comparând aceste sume cu realitatea majorității pensionarilor din România.

El a mai declarat că pensiile medii în țară sunt sub 3.000 de lei, iar diferența este „injustă și imposibil de susținut” din resursele bugetare actuale: „E injust, e mai mult decât îşi poate permite oricum să susţină bugetul şi nu e normal să se întâmple aşa ceva. Lucrurile astea trebuie corectate”.