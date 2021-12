Cea mai grea umilință pentru Reghe! Anamaria Prodan a ajuns într-un top celebru și îl acuză de furt

Ana Maria Prodan a uitat de scandalul cu Reghe după ce a ajuns în topul celor mai bogați români. Aceasta a intrat în Top 300 Capital 2021, cu o avere de 40-60 de milioane de euro.

A ajuns în topurile celor mai bogați oameni

Impresara a mărturisit că a ajuns departe prin multă muncă și că visează să ajungă în top 50, asta după ce își încheie socotelile cu Corina Caciuc, femeia cu care Reghe va avea un copil.

„Locul 141? Ahhh! Sunt locul 141 după ce mi-a fost sustrasă o mare parte din avere. Dar o să recuperez și o să fiu în top 50!

Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede”, a declarat Anamaria Prodan.

„Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto… Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea”, a spus Anamaria Prodan.

Impresara a povestit că are afaceri și în televiziune, modă și cryptomonede. Ana Maria Prodan a recunoscut că cea mai mare sumă de bani a primit-o de la regretata Ionela Prodan, mama impresarei, o cunoscută cântăreață de muzică populară. Aceasta și-a construit un imperiu în lumea imobiliară.

„Cam 30% din avere este investită și provine din fotbal, din ceea ce am făcut eu în fotbal. Restul de 20 de procente se învârtește în domenii precum televiziunea, am investit o sumă considerabilă la Realitatea, dar și în cryptomodede. Să nu uităm de afacerea cu modă, cea de care se ocupă fiica mea, e fix în domeniul ei, se și pricepe, a lucrat ca model și are studii în domeniul economic”, a mai spus Anamaria Prodan, potrivit Fanatik.