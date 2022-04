Cea mai de succes afacere din lume. Ce le spunea acum 25 de ani Jeff Bezos acționarilor săi și cum a reușit să prevadă viitorul

Jeff Bezos este fondatorul Amazon, companie care acum valorează nu mai puțin de 1.500 de miliarde de dolari. Aceasta a fost listată la bursă în 1997 și de atunci fpndatorul ei le scrie actionarilor în fiecare an câte o scrisoare în care prezintă situația companiei și planurile de viitor.

Prima a fost publicată în 1997, când Amazon valora 147 de milioane de dolari și avea 614 angajați. Astăzi valoarea a crescut exponențial și doar în 2021, compania a angajat 300.000 de oameni.

Totul este pe termen lung

Ce este absolut incredibil este cum a putut să prevadă Jeff Bezos cât de mare va fi piața online și cât de mulți bani se pot câștiga. „Aceasta este Ziua 1 pentru Internet și, dacă executăm bine, pentru Amazon.com. Astăzi, comerțul online economisește clienților bani și timp prețios. Mâine, prin personalizare, comerțul online va accelera chiar procesul de descoperire. Amazon.com folosește internetul pentru a crea valoare reală pentru clienții săi și, prin aceasta, speră să creeze o franciză de durată, chiar și pe piețele consacrate și mari.

Credem că o măsură fundamentală a succesului nostru va fi valoarea pentru acționari pe care o creăm pe termen lung. Această valoare va fi un rezultat direct al capacității noastre de a extinde și consolida poziția noastră actuală de lider pe piață. Cu cât liderul nostru pe piață este mai puternic, cu atât modelul nostru economic este mai puternic. Conducerea pieței se poate traduce direct în venituri mai mari, profitabilitate mai mare, viteză mai mare a capitalului și, în consecință, randamente mai puternice ale capitalului investit.

Deciziile noastre au reflectat în mod constant acest accent. În primul rând, ne măsurăm în funcție de parametrii care indică cel mai mult leadership-ul nostru pe piață: creșterea clienților și a veniturilor, gradul în care clienții noștri continuă să cumpere de la noi în mod repetat și puterea mărcii noastre. Am investit și vom continua să investim agresiv pentru a ne extinde și a valorifica baza noastră de clienți, marca și infrastructura, pe măsură ce ne îndreptăm spre stabilirea unei francize durabile“, scria Bezos, în 1997.

Angajații sunt extrem de importanți

Fondatorul Amazon scria atunci și că angajații sunt extrem de importanți pentru succesul unei companii. „Vom continua să ne concentrăm pe angajarea și păstrarea angajaților versatili și talentați și vom continua să le ponderăm compensația pe opțiunile de acțiuni, mai degrabă decât în ​​numerar. Știm că succesul nostru va fi afectat în mare măsură de capacitatea noastră de a atrage și de a păstra o bază de angajați motivați, fiecare dintre aceștia trebuie să gândească ca și, prin urmare, trebuie să fie de fapt un proprietar.

Nu suntem atât de îndrăzneți încât să susținem că cele de mai sus sunt filosofia de investiții „corectă”, dar este a noastră și am fi neglijenți dacă nu am fi clari în abordarea pe care am luat-o și vom continua să o adoptăm. Succesul anului trecut este produsul unui grup talentat, inteligent și muncitor și sunt foarte mândru că fac parte din această echipă. Punerea ștachetei sus în abordarea noastră de angajare a fost și va continua să fie cel mai important element al succesului Amazon.com.

Nu este ușor să lucrezi aici (când intervievesc oamenii, le spun: „Poți munci mult, din greu sau inteligent, dar la Amazon.com nu poți alege două din trei”), dar lucrăm pentru a construi ceva important, ceva care contează pentru clienții noștri, ceva despre care le putem spune cu toții nepoților noștri. Astfel de lucruri nu sunt menite să fie ușoare. Suntem incredibil de norocoși să avem acest grup de angajați dedicați ale căror sacrificii și pasiune construiesc Amazon.com“, mai scrie Jeff Bezos în 1997.