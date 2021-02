Ce trebuie să ştiţi despre propririle din salariu. Atenţie! Cum poate cineva să-ți ia bani din salariu. Cum eviți abuzurile.

Poprirea e unul dintre modurile în care putem fi executați silit. Şi, deși nu se face cu somație, nu se poate face poprire pe venituri. Trebuie să știm înainte dacă datorăm bani pentru care vom fi executați silit.

La poprire nu e necesară somația. Adică celui care este dator nu i se trimite un document unde să i se atragă atenţia că e dator. Că are un interval de timp să achite suma datorată în caz contrar, va fi executat silit.

Ce trebuie să ştiţi despre propririle din salariu. Există actul prin care s-a dat undă verde executării

Potrivit legislaţiei, datornicului trebuie să-i parvină încheierea prin care s-a încuviințat executarea. Mai mult, trebuie să fie anunțat de faptul că i-au fost poprite veniturile.

Din încheierea aceasta trebuie să ne dăm seama de la ce moment putem fi executați silit, pentru că nu se poate face poprirea mai devreme. Așadar, chiar dacă nu avem o somație care să stabilească un orizont de timp pentru eventuala executare silită, trebuie să avem încheierea respectivă.

Venituri ce nu pot fi poprite

Potrivit Codului de procedură civilă, nu pot fi poprite:

-sumele care sunt destinate unei afectațiuni speciale prevăzute de lege și asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziție; cu alte cuvinte, dacă datornicul are, să zicem, în contul bancar, anumite sume de bani de care nu are dreptul să dispună, nici creditorul său nu are dreptul să i le ia prin poprire;

-sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații naționale și internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte;

-sumele aferente plății drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de trei luni de la data înființării popririi; atunci când asupra aceluiași cont sunt înființate mai multe popriri, termenul de trei luni în care se pot efectua plăți aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înființării primei popriri.

Care sunt limitele la poprirea pentru datoriile fiscale

În Codul de procedură fiscală scrie că „sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi la plătitorul venitului numai în condițiile Codului de procedură civilă”.

Asta înseamnă că pot fi poprite veniturile din salarii, pensii, ajutoare bănești sau alte indemnizații speciale care pot fi urmărite numai în condițiile din legea civilă.

În Codul de procedură civilă scrie că limitele până la care pot fi urmărite aceste venituri sunt următoarele:

-până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii;

-până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.