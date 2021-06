Ce ştia fostul şef al SRI, Florian Coldea, despre judecători. Milionarul Ovidiu Tender a aflat. Într-un interviu acordat jurnalistei Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus, Ovidiu Tender a precizat că s-a întâlnit întâmplător cu Florian Coldea. S-a întâmplat la un eveniment organizat în Portul Constanța cu ocazia livrării către marina militară din Pakistan a unei nave construite la Galați.

Astfel, în februarie 2020, Coldea i-a spus lui Tender că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat în dosarul Rafo, în care omul de afaceri a fost condamnat de judecătorii Alexandru Mihai Mihalcea și Georgiana Tudor de la Curtea de Apel București (CAB). Conform sursei citate, fostul generalul-locotenent (r) SRI ar fi recunoscut că Tender a fost condamnat nevinovat, în urma unui abuz al magistraţilor.

Spovedania lui Florian Coldea

„Anca Alexandrescu: Și ce ați vorbit cu domnul Coldea?

Ovidiu Tender: Că îi pare rău cum a fost…

A.A.: Că îi pare rău?

O.T.: Da, da.

A.A.: Adică știa că sunteți nevinovat?

O.T.: Da, că nenorocițîi ăștia de judecători au comis abuzuri.

A.A.: Așa a spus domnul Coldea?

O.T.: Da. Nu-i așa?”, se arată în interviul difuzat de Realitatea Plus.

De asemenea, omul de afaceri Ovidiu Tender a povestit cum judecătoarea Camelia Bogdan de la CAB a alungat un investitor indian care se asociase cu omul de afaceri. Indianul care dorea să mute o fabrică de vagoane din Franța la Hunedoara, dar Camelia Bogdan a pus sechestru inclusiv pe conturile personale ale acestuia chiar dacă el n-avea nicio legătură cu dosarul lui Tender.

Camelia Bogdan s-a ocupat inițial de dosarul lui Ovidiu Tender, dar a fost recuzată. Totodată, omul de afaceri a subliniat că prin modul în care a fost repartizat dosarul la CAB nu s-a urmărit decât trimiterea cauzei la judecători dispuși să dea condamnare. „Știam că nu va fi, că nu are cum să fie (n.r. – se referă la corectitudinea procesului). În momentul în care, întâmplător, în luna în care trebuia să intre dosarul meu și să se judece, completul format din Camelia Bogdan și Mihalcea s-a despărțit în două.

Cum l-a nimerit Camelia Bogdan pe Tender

Am înțeles că era pregătit că dacă nu se potrivește cumva unul, să vină celălalt. Și așa a și fost, că prima dată am nimerit la Camelia Bogdan. Am învățat și ce înseamnă sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor, sistemul Ecris, și am constatat cu stupoare că s-au făcut modificări în punctaj, pentru că probabil prin tragere la sorți să ajungă dosarul la cine trebuie.

Am vrut să reacționez sau să acționez în acest sens, dar în final am înțeles că cel răspunzător de această eroare va fi grefierul care a băgat datele, așa că oricum nu ajungeam acolo unde mă interesa. Așa că am lăsat-o baltă. Dar prima dată a căzut la Camelia Bogdan, Camelia Bogdan, în zelul ei, a venit și a început să pună sechestre pentru toată lumea. Sunt și câteva întâmplări amuzante: eram la vremea respectivă în negocieri cu un indian care avea o fabrică de vagoane în Franța, să-și mute fabrica din Franța la Hunedoara.

Făcusem o firmă cu el, eu aveam 30%, el 70%, dar nu începusem nimic, am făcut doar firma. A pus sechestru și pe conturile personale ale indianului. O nebunie! S-a speriat ăla, a fugit din România”, se arată pe Realitatea Plus.

Tender a fost eliberat în 2019

Amintim că milionarul a cărui avere a fost estimată în 2020 la câteva sute de milioane de euro a ieșit din Penitenciarul Târgu-Jiu în noiembrie 2019. La acea vreme, magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu i-au aprobat eliberarea condiţionată.El fusese condamnat în 2015 la 12 ani şi şapte luni de închisoare, în dosarul Carom.

În dosarul citat, Tender a fost acuzat că alături de Marian Iancu ar fi preluat ilegal controlul companiei Carom SA Oneşti, societate pe care ar fi prejudiciat-o cu aproape un miliard şi jumătate de lei.

Magistraţii CAB au fixat data verdictului cu exact o zi înainte să se prescrie fapta de înşelăciune pentru care era acuzat omul Tender. Milionarul a fost condamnat în 2014, în primă instanţă, la 11 ani şi patru luni de închisoare, în timp ce Marian Iancu a fost condamnat la 13 ani şi opt luni de închisoare.

În februarie 2006, Ovidiu Tender a fost trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni economice (dosarul RAFO), alături de Marian Alexandru Iancu, patronul echipei de fotbal Poli Timișoara, Cecilia Dumitrescu, Marin Badea, Toader Găurean și Bogdan Sălăjan. Anchetatorii au stabilit că gruparea urmărea obținerea de fonduri financiare frauduloase a căror sursă urma a fi disimulată prin încheierea unor contracte comerciale nelegale.

Mai multe detalii despre acest dosar puteţi citi în articolul Mărirea și decăderea lui Ovidiu Tender. Aminntim că în iunie 2019, Marian Iancu a formulat contestație la executare în dosarul „RAFO-Carom”. Dezvăluirile lui Tender le confirmă şi totodată le completează pe cele din serialul „Noi suntem Statul”.