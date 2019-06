28 iunie, ziua „Z” pentru Marian Iancu. Omul de afaceri a formulat contestație la executare în dosarul „RAFO-Carom”, dosarul instrumentat de Alina Bica

Curtea de Apel București urmează să se pronunțe pe 28 iunie cu privire la contestația în anulare formulată de omul de afaceri Marian Iancu, condamnat la 14 ani de închisoare cu executare în dosarul RAFO-Carom, o cauză instrumentată de fosta șefă a DIICOT Alina Bica. În același dosar, Ovidiu Tender a fost condamnat definitiv la 11 ani de închisoare. Dosarul RAFO-Carom a fost unul dintre cele mai lungi procese de crimă organizată, înșelăciune și spălare de bani din România postdecembristă.





Rechizitoriul a fost întocmit și trimis în instanță de Alina Bica, înainte ca aceasta să ajungă la șefia DIICOT. Bica participa și la ședințele de judecată.

Marian Iancu a încercat tot timpul să arate că a fost condamnat pe nedrept, a formulat cereri peste cereri, toate respinse în instanță. Totul a culminat cu denunțul formulat de Marian Iancu împotriva fostului său procuror de caz, Alina Bica.

De altfel, soția omului de afaceri Ovidiu Tender, Nicole Tender, a declarat în instanță că i-a făcut mai multe cadouri Alinei Bica: „În ziua în care a fost numită secretar de stat i-am făcut cadou o statuie din bronz care reprezenta justitia. Nu mi-a cerut, a fost proprie initiativă. Aveam eu un Rolex la mână și i-a plăcut foarte tare, iar când am mers la Paris i-am luat unul identic. Ulteror am văzut că îl purta sora ei. Cred că a costat în jur de 7.000- 8.000 euro. I-am făcut cadou și o poșetă Louis Vuitton în valoare de aproximativ 2.000 euro. I le dădeam așa, nu cu ocazie. Nu mi-a cerut. Dacă mi a zis că-i place ceasul meu, am considerat că își doreste un ceas ca al meu. În acea perioadă, dosarul Carom era în instanță”, a spus Nicole Tender.

Curtea de Apel București a avut pe rol săptămâna trecută contestața la executare formulată de Marian Iancu. Instanța se va pronunța definitiv pe data de 28 iunie.

Pe 27 decembrie 2018, Tribunalul București a dercis: „Contopeşte pedepsele de 8 ani închisoare, 5 ani închisoare și 10 ani închisoare stabilite prin Sentința penală nr. 809/F/28.11.2018, pronunțată de Tribunalul București – Secția II Penală în dos. pen. nr. 36794/3/2005, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 1207/A/14.10.2014 a Curții de Apel București – Secția II Penală cu pedepsele de 3 ani închisoare, 7 ani închisoare, 5 ani închisoare, 3 ani închisoare, 5 ani închisoare și 5 ani închisoare, stabilite prin Sentința penală nr. 2585/16.12.2014, pronunțată de Tribunalul Bucurețti – Secția I Penală în dos. pen. nr. 28726./3/2006, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curții de Apel București – Secția II Penală și aplică petentului pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 4 ani închisoare, urmând ca petentul condamnat să execute pedeapsa rezultantă de 14 ani închisoare”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

În 2015, omul de afaceri Ovidiu Tender a fost condamnat la 12 ani și șapte luni de închisoare, iar Marian Iancu la 14 ani, în dosarul RAFO-Carom, în urma deciziei judecătorilor de la Curtea de Apel București. Ambii au fost găsiți vinovați de înşelăciune şi spălare de bani, prejudiciul din dosar fiind de 140 de milioane de lei. Sentința este definitivă.

Ce a ajuns sa faca Liviu Dragnea in PUSCARIE! Nici prin gand nu i-a trecut ca ar putea sa faca asa ceva

Pagina 1 din 1