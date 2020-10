Din nou se revine la calul preferat de bătăie al actualilor guvernanți: Biserica și Horeca. Din nou nu mai avem voie să mergem în pelerinaj, de această dată la Moaștele Sfintei Parascheva, același exercițiu de autoritate stupidă ca și de Sfintele Sărbători de Paște, din nou se închid restaurantelem cafenelele, în interior. Adică se închid de tot, pentru că încep ploile. Dar, pentru ca lucrurile să fie clar că rămân în zona absurdului, sălile de ”păcănele” și cazinourile rămân deschise!

Încă un moment în care ne dăm seama că măsurile de prevenție sunt luate fără a avea la bază vreun plan concret de îndiguire a virusului, bazându-se mai mult pe impactul asupra opiniei publice și mai puțin pe realitatea din teren. Este adevărat că Biserica nu aduce bani la buget cât industria păcănelelor, acele mașini de pariat care mănâncă resursele celor mai săraci români, dar înțeleg că vorbim despre Sănătate, nu despre Bani, deci abordarea ar trebui să fie alta. Ori luați măsuri ferme peste tot, ori lăsați ca fiecare să decidă cum se apără!

De fapt se evită un adevăr simplu. Explozia de cazuri de infectare are la bază două momente: alegerile locale și redeschiderea școlilor. Școlile au fost deschise pentru a da siguranță celor care vroiau să voteze și vor fi ținute deschise până după alegerile parlamentare, din același motiv.

Un calcul cinic, politic, în care a fost identificat rapid și vinovatul: pelerinajul la Moaștele Sfintei Parascheva. Așa că nu se mai face, deși puteau fi luate măsuri de prezentare în condiții sigure din punct de vedere sanitar. Ca să nu mai vorbim despre intruziunea brutală repetată a Statului în activitatea Bisericii, în contrast cu atitudinea paternă față de supermarketuri și cazinouri.

Un argument? Iată ce spune un expert OSCE:

”Statul nu poate interveni în aspectele ce țin de cultul bisericii sau mai rău, în dogmă. A-i spune bisericii că nu are voie să lase credincioșii atingă racla cu moaștele sfinte reprezintă o suprareglementare inutilă și disproporționată față de alte evenimente care implică un număr mare de oameni (petreceri pe litoral, mitinguri electorale, mersul la supermarket etc.). Biserica trebuie lăsată ca singură să-și demonstreze responsabilitatea socială față de proprii membri, iar statul nu are căderea de a interveni selectiv și arbitrar”, a declarat profesorul Cătălin Raiu, reprezentantul României în panelul de experți pe libertate religioasă al OSCE, în exclusivitate pentru R3Media.

Dar când ai un Stat în care Direcțiile de Sănătate Publică sunt conduse de rude și prieteni politici, fără o calificare adecvată, nu-ți rămân ca instrumente de autoritate decât mijloacele coercitive absurde. Pe care le iau cei care se închină mai curând la ”păcănele”…