Ce se întâmplă dacă mergi 15.000 de pași în fiecare zi timp de 30 de zile. O analiză sistematică publicată în Journal of the American College of Cardiology a constatat că doar 2.600-2.800 de pași pe zi ar putea reduce riscul de mortalitate și, respectiv, de boli cardiovasculare.

Continuarea adăugării a 1.000 de pași (aproximativ 10 minute de mers pe jos) poate oferi beneficii suplimentare, „beneficiile optime pentru sănătate” fiind atinse la aproximativ 8.800 de pași pentru rata de mortalitate și 7.200 pentru bolile cardiovasculare. Studiul a concluzionat, de asemenea, că o cadență mai mare oferă beneficii suplimentare pentru sănătate dincolo de volumul general de pași.

Ce ne recomandă OMS

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă 150-300 de minute de activitate aerobică de intensitate moderată pe săptămână, ceea ce echivalează cu aproximativ 20-45 de minute pe zi, deci acest lucru nu garantează 10.000 de pași.

Potrivit diferitelor surse, inclusiv Harvard Health, cifra magică de 10K a fost smulsă dintr-o campanie de marketing japoneză din anii 1960. Acumularea de activitate vă ajută să ajungeți la 15.000 de pași fără să vă gândiți la asta și vă poate crește rata metabolică. Una dintre tehnicile mele preferate era să scot câinele afară și să ne jucăm „aport” uneori.

Cât de benefic este mersul pe jos

Mersul pe jos a crescut atenția, claritatea, concentrarea și energia. Cuplarea unei plimbări zilnice cu exerciții de respirație ar putea avea un impact semnificativ asupra stării de bine și a dispoziției, ajutând corpul dumneavoastră să crească timpul petrecut pentru activarea sistemului nervos parasimpatic – modul „odihnă și digestie”.

Diferite studii au arătat că mersul pe jos în spații verzi poate reduce anxietatea, poate îmbunătăți starea de spirit și poate diminua sentimentele negative. Aceasta poate include plimbarea în parcul local din oraș, pe malul mării sau prin păduri și câmpuri.

Mersul pe jos oriunde vă ajută să vă simțiți mai calm și mai ancorat în pământ, iar dumneavoastră folosiți timpul pentru a vă gândi și a rezolva probleme. Interesant este că un studiu de la Stanford a constatat că mersul pe jos ar putea stimula creativitatea, iar rezultatele sugerează că mersul pe jos în sine este factorul principal, nu mediul înconjurător.

15.000 de pași pe zi sunt ideali

Ori de câte ori fac o plimbare înainte de muncă, chiar dacă acest lucru necesită să mă trezesc mai devreme, am o claritate, o concentrare și un nivel de energie mai bune pentru a-mi aborda ziua. În plus, toate formele de exerciții fizice (inclusiv mersul pe jos) eliberează endorfine, care reduc stresul și durerea.

În concluzie, 15.000 de pași pe zi timp de o lună poate face o diferență semnificativă pentru sănătatea ta, potrivit Yahoo.