Ce se întâmplă dacă mănânci iaurt în fiecare dimineață? Are un efect minune

De fapt, mai multe diete se concentrează exclusiv pe iaurt, afirmând că acesta este cheia pentru a vă ajuta să slăbiți. Dietele multiple prezintă iaurtul ca componentă cheie, insistând că acest aliment te ajută să slăbești rapid şi să uiţi de constipaţie.

O astfel de dietă, promovată de actrița Jeannie Mai, era cunoscută sub numele de Yoplait Yogurt Diet sau Yoplait Light Two Week Tune Up.

Această dietă populară cu iaurt ajută persoanele să slăbească 2-5 lire sterline (1-2,5 kg) în 14 zile

Această dietă a făcut să mănânci iaurt de cel puțin două ori pe zi. Regulile sale includ instrucțiuni specifice pentru mese și gustări:

Mic dejun și prânz: 1 recipient de iaurt Yoplait Lite, 1 cană (aproximativ 90 de grame) de cereale integrale și 1 porție de fructe

Cina: 6 uncii (aproximativ 170 de grame) de proteine ​​slabe, 2 cesti (aproximativ 350 de grame) de legume si o cantitate mica de grasimi, cum ar fi sos pentru salata sau unt

Gustări: 1 cană (aproximativ 175 grame) de legume crude sau 1/2 cană (aproximativ 78 grame) de legume fierte, precum și 3 porții de lactate fără grăsimi pe parcursul zilei

O altă reţetă cu rezultate uimitoare

Ingrediente:

-300 mililitri de iaurt slab

-o linguriță de semințe de in

-2 lingurițe de fulgi de ovăz.

Amestecă semințele de in cu puțină cacao. Între timp, pune câteva prune uscate în apă fiartă, acoperă-le și lasă-le să stea așa timp de 10 minute. Taie prunele mărunt și adaugă-le în amestecul anterior.

Cei care au consumat aceste amestec în fiecare dimineață timp de câteva săptămâni au constatat că nu s-au mai confruntat cu dureri abdominale sau constipație. În plus, acest preparat ajută la înfrumusețarea pielii și a părului.

Unii fani ai dietei au susținut că accentul pe iaurtul fără grăsimi este, de asemenea, benefic, susținând că grăsimea din alte iaurturi crește producția de hormonul stresului. Se crede că este vorba de o crește a nivelului de anxietate și foame, scrie healthline.