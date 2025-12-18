Ce se întâmplă cu trupul Rodicăi Stănoiu. Situație rar întâlnită, în cazul unui fost demnitar

Iubitul Rodicăi Stănoiu s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală cu intenția de a ridica trupul neînsuflețit al fostei ministre a Justiției, însă demersul său a fost blocat de autorități. Reprezentanții INML au refuzat solicitarea, invocând lipsa calității legale necesare pentru preluarea trupului, dar și faptul că ancheta procurorilornu fusese încă finalizată.

Potrivit procedurilor în vigoare, predarea trupului nu poate avea loc fără un aviz oficial emis de procurorul de caz, document care să ateste că nu mai există obligații legale sau investigații în curs. În acest caz, anchetatorii nu finalizaseră dosarul și continuau audierile persoanelor care s-au aflat în anturajul fostei demnitare în perioada premergătoare decesului.

Situația a devenit și mai complicată în momentul în care s-a aflat că nici nepoata Rodicăi Stănoiu, una dintre puținele rude apropiate, nu a putut prelua trupul de la INML. Motivul invocat de autorități a fost lipsa certificatului de deces, document esențial pentru îndeplinirea procedurilor funerare. Astfel, trupul fostei ministre a rămas temporar la Institut, în așteptarea clarificărilor legale.

Pe fondul acestui blocaj, partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu a făcut o serie de declarații care au atras atenția anchetatorilor. Acesta a susținut că fosta ministră ar fi fost internată anterior într-o unitate medicală, pe secția de psihiatrie, fără consimțământul său. Potrivit afirmațiilor sale, internarea ar fi fost realizată la inițiativa nepoatei, în condiții pe care le consideră nelegale.

Bărbatul a precizat că Rodica Stănoiu nu s-ar fi aflat într-o situație care să justifice o internare nevoluntară, susținând că aceasta nu reprezenta un pericol pentru sine sau pentru alte persoane și nu ar fi avut un diagnostic psihiatric care să impună o astfel de măsură.

În acest context, el afirmă că a intervenit, alături de alți martori, pentru a o sprijini pe fosta ministră să fie externată, la solicitarea expresă a acesteia.

Toate aceste declarații sunt analizate de procurori, care încearcă să stabilească exact circumstanțele internării, relațiile dintre persoanele apropiate și eventualele nereguli procedurale. Ancheta vizează atât aspecte medicale, cât și administrative, fiind verificate documente, declarații și alte probe relevante.

Ulterior, joi dimineață, procurorul de caz a emis avizul necesar către Institutul Național de Medicină Legală, permițând continuarea procedurilor pentru reînhumarea trupului Rodicăi Stănoiu, după îndeplinirea tuturor condițiilor legale.