Ce s-ar întâmpla dacă Rusia ar rupe armistițiul. Scenariul discutat de Kiev, Europa și SUA

Ucraina a ajuns la un acord de principiu cu partenerii săi occidentali privind un posibil mecanism de reacție coordonată în cazul în care Rusia ar încălca în mod repetat un viitor acord de încetare a focului. Informația a fost relatată marți de publicația Financial Times, care citează persoane familiarizate cu discuțiile purtate între oficiali ucraineni, europeni și americani.

Agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica independent aceste informații la momentul publicării.

Potrivit articolului, planul ar fi fost analizat în mai multe rânduri în lunile decembrie și ianuarie, în cadrul unor consultări la care au participat reprezentanți ai Ucrainei, ai statelor europene și ai Statelor Unite.

Scopul acestor discuții a fost stabilirea unei structuri clare de reacție în eventualitatea unor încălcări ale unui armistițiu convenit cu Federația Rusă.

Publicația britanică mai notează că trimiși ai Kievului, Moscovei și Washingtonului urmează să se întâlnească miercuri și joi la Abu Dhabi, în cadrul unor discuții care au ca obiectiv identificarea unor soluții pentru încheierea războiului.

Aceste contacte diplomatice ar reprezenta o nouă încercare de relansare a negocierilor, după o perioadă îndelungată de confruntări militare și blocaje politice.

Conform surselor citate, planul discutat între aliați prevede o abordare graduală, structurată pe mai multe niveluri, care să permită un răspuns proporțional în funcție de gravitatea încălcărilor armistițiului.

În cazul unei încălcări a armistițiului de către Rusia, prima reacție ar urma să fie declanșată în termen de 24 de ore. Aceasta ar include, într-o primă etapă, un avertisment diplomatic oficial.

Dacă situația ar impune măsuri suplimentare, armata ucraineană ar putea interveni pentru a opri încălcarea, potrivit descrierii făcute de Financial Times.

Ziarul notează că „orice încălcare a unui armistițiu de către Rusia ar determina un răspuns în decurs de 24 de ore, începând cu un avertisment diplomatic și, dacă este necesar, acțiuni ale armatei ucrainene pentru a opri încălcarea”.

Dacă ostilitățile ar continua după această primă etapă, planul ar intra într-o a doua fază. Aceasta ar presupune intervenția forțelor aparținând așa-numitei „coaliții a celor dispuși”, un grup care include mai multe state membre ale Uniunea Europeană, precum și Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia.

Potrivit articolului, această etapă ar avea rolul de a limita escaladarea conflictului și de a transmite un semnal clar privind respectarea angajamentelor asumate într-un eventual acord de încetare a focului.

În situația unui atac de amploare sau a unei escaladări semnificative, planul ar prevedea o a treia etapă. Conform Financial Times, o forță susținută de statele occidentale, care ar include și armata Statelor Unite, ar putea interveni la 72 de ore de la încălcarea inițială a armistițiului.

Publicația menționează că „în cazul unui atac extins, un răspuns coordonat al unei forțe sprijinite de Occident, care să includă armata SUA, ar fi declanșat la 72 de ore după încălcarea inițială”.

Reuters subliniază că nu a reușit să confirme independent aceste informații și că nu au existat, până în prezent, comentarii oficiale din partea guvernelor implicate