Buncărul blindat descoperit în vila fostului președinte al Paraguayului, Santiago Peña, a fost deschis marți, 10 noiembrie 2026, după mai multe încercări nereușite ale anchetatorilor, potrivit Ministerului Public din Paraguay. În spatele ușii protejate de un sistem complex de securitate se afla o încăpere complet goală, fără bani, documente sau obiecte de valoare.

Accesul a fost posibil după ce fostul șef de stat le-a transmis procurorilor, prin intermediul avocatului său, unde era păstrată cheia de siguranță. Operațiunea s-a desfășurat în vila din San Bernardino, localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri de capitala Asunción, în cadrul anchetei privind prăbușirea Ueno Bank și presupusele nereguli financiare asociate instituției.

Descoperirea a atras atenția autorităților după ce polițiștii au identificat, în timpul unei percheziții, o intrare ascunsă în spatele unui perete fals. Încăperea blindată devenise unul dintre punctele de interes ale investigației, mai ales din cauza dificultăților întâmpinate de echipele tehnice pentru a-i deschide accesul.

Procurorii au avut nevoie de mai multe intervenții pentru a pătrunde în încăperea subterană. După ce au reușit să deschidă prima ușă, anchetatorii s-au lovit de un al doilea sistem de protecție, mult mai complex.

Potrivit informațiilor publicate de Parchetul din Paraguay, Santiago Peña a colaborat cu autoritățile și a indicat, prin intermediul apărării sale, locul în care se găsea cheia de siguranță.

Procuroarea Silvia González a coordonat operațiunea alături de Elena Fiore Franco. După obținerea informațiilor, specialiștii au efectuat intervențiile tehnice necesare pentru a depăși mecanismele de securitate și a deschide compartimentul.

Rezultatul verificărilor a fost însă diferit de ceea ce ar fi putut sugera caracteristicile construcției: încăperea nu conținea bani, documente sau alte bunuri de valoare.

Buncărul fusese descoperit duminică, 8 noiembrie, în timpul percheziției efectuate la proprietatea din zona Ciervo Cuá, San Bernardino. Intrarea era mascată în spatele unui perete fals, iar accesul presupunea trecerea prin două uși succesive.

Sistemul de securitate era deosebit de sofisticat și includea mecanisme de identificare biometrică, acces prin cheie și alte dispozitive de protecție. Complexitatea instalației a împiedicat inițial echipele de intervenție să deschidă a doua ușă.

Potrivit informațiilor prezentate de procurori, încăperea fusese concepută mai degrabă ca o cameră de panică, destinată protejării persoanelor în cazul unei situații de urgență, decât ca un spațiu pentru depozitarea bunurilor.

Deși buncărul era gol, percheziția a dus la identificarea și confiscarea mai multor obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

Procurorii au ridicat documente, calculatoare, echipamente informatice și componente ale sistemului de supraveghere video. Acestea urmează să fie analizate pentru a stabili dacă pot oferi informații suplimentare despre activitățile investigate.

Vila a intrat, de asemenea, în administrarea SENABICO, instituția paraguayană responsabilă de gestionarea bunurilor sechestrate și confiscate. Transferul administrativ a fost confirmat de Parchet la 10 noiembrie 2026.

Percheziția face parte din investigația privind Ueno Bank, instituție financiară a cărei prăbușire a provocat o criză economică și politică majoră în Paraguay.

Potrivit agenției Reuters, banca a intrat în procedura de rezoluție după ce autoritățile de reglementare au identificat probleme privind respectarea cerințelor de solvabilitate. Închiderea instituției a afectat aproape trei milioane de clienți, care au rămas temporar fără acces la conturi și economii.

Scandalul a avut consecințe directe asupra conducerii țării. Santiago Peña a fost înlăturat din funcție în urma procedurii de destituire declanșate de Parlament și a ajuns în custodia autorităților. Fostul președinte este cercetat pentru presupuse fapte de administrare în interes propriu și încălcare a încrederii.

Reuters relatează că Peña a negat acuzațiile. Acestea fac obiectul unei investigații judiciare și nu reprezintă o condamnare definitivă.

Vila din San Bernardino, construită în 2024, a devenit unul dintre obiectivele importante ale anchetei privind relațiile financiare dintre fostul președinte și Ueno Bank.

Autoritățile paraguayene continuă verificarea documentelor și a echipamentelor informatice ridicate în timpul percheziției. Administrarea proprietății a fost preluată de SENABICO, în așteptarea deciziilor ulterioare ale organelor judiciare.

Deschiderea buncărului a încheiat una dintre cele mai dificile etape ale percheziției, însă ancheta privind prăbușirea Ueno Bank și presupusele legături financiare ale fostului președinte continuă.