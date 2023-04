Ce program va avea singura mănăstire ortodoxă românească din Elveția de Paște. Pregătirile deja au început

Singura mănăstire ortodoxă din Elveția se află în comuna Les Sciernes d’Albeuve și a fost sfințită în septembrie 2019. Obștea de maici a Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” își desfășoară activitatea într-o casă achiziționată în comuna Les Sciernes d’Albeuve, cantonul Freiburg. Aici vin milioane de credincioși, inclusiv de Paște.

„Avem 6-8 ore de slujbe în fiecare zi și așteptăm câteva sute de credincioși în noaptea de Paște. S-au anunțat credincioși și pelerini din Italia, Anglia, Belgia, Germania. În fiecare an, în noaptea de Paște vin mulți oameni la noi la mănăstire. Noi funcționăm într-o casă pe care am cumpărat-o cu un credit în 2018. Anul trecut, tot cu un credit, am cumpărat o proprietate ce corespunde mai bine nevoilor noastre și unde nădăjduim să ne mutăm după ce terminăm lucrările. Vom începe în luna mai lucrările de restaurare completă a casei cumpărate anul trecut. Nădăjduim să putem construi și o biserică mare la un moment dat. Am început și demersurile pentru construirea bisericii, însă în Elveția procedurile durează foarte mult. Noi suntem bine integrați în comună, colaborăm foarte bine cu autoritățile. Este singura mănăstire ortodoxă din Elveția”, a declarat pentru „Adevărul” monahia Antonia.

Ce au pregătit măicuțele de Paște

Pentru Paște, măicuțele au pregătit produse tradiționale românești, zacuscă, dulcețuri, murături. Pelerinii pot cumpăra uleiuri pentru masaj și tincturi din plante medicinale. Responsabilii mănăstirii au făcut și spații de cazare pentru credincioși.

„Ne pregătim din timp și avem și ateliere unde pregătim produse tradiționale românești, zacuscă, dulcețuri, murături, ca acasă în România. Și le și vindem la Castelul de Gruyères, ce este un loc reprezentativ pentru regiunea Gruyères, parte a cantonului Fribourg. Facem preparate tot timpul anului, și săpunuri, avem și un atelier de cosmetice. Facem și uleiuri pentru masaj și tincturi din plante medicinale pe care le culegem noi din munți”, adaugă monahia Antonia.