Ce problemă de sănătate are Vladimir Putin. A spus-o chiar el

Vladimir Putin recunoaște că are probleme de sănătate. Anunțul a fost făcut personal de liderul de la Kremlin, în cadrul unei ceremonii oficiale de decorare. Președintele Rusiei, în vârstă de 72 de ani, a afirmat că are probleme cu vederea, dar refuză să poarte ochelari.„Cu câțiva ani în urmă, vederea mea s-a deteriorat puțin, dar nu am vrut să port ochelari pentru a nu mă obișnui cu ei”, a declarat liderul rus. „Până la urmă, văd bine!”

Discuția despre starea de sănătate a președintelui rus, a fost făcută într-un context informal, în timpul unei întâlniri cu câștigătorii titlului „Erou al Muncii”. Discuția a fost înregistrată și postată ulterior pe canalul de Telegram al propagandistului rus, Pavel Zarubin.

Speculații intense despre problemele de sănătate ale președintelui Rusiei

Afirmațiile pe care Vladimir Putin le-a făcut vin într-o perioadă tensionată, afectată de zvonurile privind adevărata stare de sănătate a președintelui. Zvonurile care privesc starea de sănătate a acestuia, s-au intensificat odată cu invadarea Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

La o lună după lansarea invaziei, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat că obiceiul liderului de la Kremlin de a se izola în buncăre și fobiile sale sunt evidente, exemplificând prin mesele neobișnuit de lungi pe care președintele le folosește la întâlnirile sale. El a mai precizat că, potrivit unor specialiști, Vladimir Putin ar suferi de o boală gravă, iar medicamentele administrate i-ar afecta claritatea mentală.

„Bunkerul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”, a declarat Danilov.

Vladimir Putin susține că își face analizele anual

Putin a precizat că își rezervă întotdeauna două zile pentru a-și face analizele medicale complete, dar preferă să evite orice schimbare majoră de rutină. Refuzul de a nu purta ochelari este motivat din dorința de a nu deveni dependent. Deși președintele susține că nu are probleme de sănătate grave, declarația sa stârnește tensiuni, mai ales în contextul geopolitic actual.

În mai 2022, portalul rus de investigații Projekt, o publicație independentă, a publicat un material amplu despre presupusele problemele de sănătate cu care se confruntă Vladimir Putin, cât și detalii despre echipa sa personală.

La scurt timp, publicația Sky News, a relatat că revista New Lines, ar fi obținut o înregistrare cu un oligarh apropiat de cercurile politice de la Moscova, care afirmă că președintele este foarte bolnav, suferind de leucemie.

În august 2022, serviciile de informații ale Ucrainei, au transmis că starea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va continua să lupte până la sfârșitul zilelor sale, fără a renunța vreodată.