Justitie

Ce pensie de nabab ar avea Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, în prezent cercetat de DNA

Ce pensie de nabab ar avea Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, în prezent cercetat de DNAFlorian Coldea. Sursa foto: Arhiva EVZ
Generalul Florian Coldea ar încasa o pensie frumușică de 18.000 de lei, adică aproape 4 mii de euro. Dezvăluirile au fost făcute de Cristian Rizea, care spune că dosarul lui este unul ”cu finalitate”.

Coldea, pensie de aproape 4.000 d euro

Generalul (r) ar avea o pensie care i-ar permite să traiască foarte bine, potrivit fostului deputat. ”18.000 de roni are Coldea pesnie. Ce ziceți, o fi bine, o fi rău? Lasă că e bine. A muncit mult în slujba țării, de asta îi trebuie bani și din chirii. Știu și eu câțiva români care câștigă un milion de euro pe lună numai din chirii”, a explicat acesta.

Florian Coldea la DNA Dan Andronic

Florian Coldea. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Desigur că acesta nu este singurul venit al fostului general. Acesta mai are și o firmă unde este consultant în afaceri, chestiune care i-a adus și un dosar penal.

Dosarul generalului, cu finalitate

Nu de alta, dar se pare că această consultare a intrat și pe filiera penală, mai exact în ”câmpul tactic”.  ”Cu referire la dosarul lui Coldea, este un dosar venit pe filiera franceză. Atât de dragă până astăzi lui Coldea, inclusiv prin faptul că a fost decorat de ambasada franceză. E un joc mult mai mare, mai elevat.

Ținând cont de persoana care i-a făcut dosarul și de motiv o să înțelegeți că acest dosar chiar va avea finalitate. Sunt șanse 75% ca generalul să ajungă la pușcărie. Veți înțelege că nu e de joacă prin prisma persoanei care e în spatele acestui dosar”, a mai spus fostul parlamentar.

A rămas singur în ”câmpul tactic”

În acest dosar alături de Coldea apărea pe lista acuzaților și Dumitru Dumbravă, un alt general, care a decedat între timp. Cei doi erau acuzați de constituire de grup infracțional organizat și trafic de influență. Mai exact ar fi ajutat oameni de afaceri să scape de dosare penale prin intermediul relațiilor pe care le aveau. Doar că între timp, Dumbravă a decedat, iar Coldea va răspunde singur acuzațiilor.

 

