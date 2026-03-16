Ce nu s-a văzut la TV de la premiile Oscar

De la momentul „de aur” al lui Jacob Elordi, până la mesajele de succes pe care Leonardo DiCaprio i le-a transmis lui Michael B. Jordan la Oscarurile din 2026, au existat mai multe momente spontane care nu au fost văzute la televizor, potrivit eonline.com.

Chiar și atunci când fiecare moment al celei de-a 98-a ediții a Premiilor Oscar a fost urmărit atent, au existat numeroase discuții și interacțiuni care au avut loc în afara cadrelor. Ceremonia s-a desfășurat, ca de obicei, la Dolby Theatre din Hollywood, însă schimburile de replici din culise, de la mese sau din zona barului din hol nu au ajuns în transmisiunea televizată.

De exemplu, Jacob Elordi se afla la bar, unde a băut alături de mama sa, în momentul în care EJAE, Audrey Nuna și Rei Ami au interpretat piesa „Golden”. Actorul și-a îndreptat apoi atenția către unul dintre ecrane și a început să danseze, în timp ce discuta cu Mia Goth.

Chiar și din primul rând ar fi fost greu de auzit ce a spus coautorul Mark Sonnenblick după ce el și ceilalți compozitori ai piesei „Golden” și-au încheiat discursul de acceptare a premiului pentru Cea mai bună melodie originală.

Printre momentele emoționante s-a numărat reacția lui Ryan Coogler, câștigător al premiului pentru cel mai bun scenariu original. Acesta l-a menționat pe regizorul norvegian Joaquim Trier drept o sursă de inspirație și a aplaudat cu entuziasm în momentul în care filmul acestuia, „Sentimental Value”, a fost desemnat cel mai bun film internațional.

De altfel, artiștii canadieni au preluat controlul, la momentul potrivit.

„În culise suntem noi, Maggie Kang și întreaga echipă de la Frankenstein - o gașcă de canadieni de excepție care stau împreună, se îmbrățișează, fac poze și sărbătoresc acest moment important pentru cinematografia canadiană. Faptul că am primit premiul din mâinile lui Will Arnett mă face să simt că preluăm controlul aici, în culise”, a declarat Chris Lavis, pentru CTV News din culise, după ce a câștigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animație cu filmul „The Girl Who Cried Pearls”.

Kylie Jenner a devenit oficial o prezență obișnuită, însoțindu-l pe Timothée Chalamet, nominalizat la categoria „Cel mai bun actor”, la Oscaruri pentru al doilea an consecutiv.

În timp ce ceilalți invitați se apucaseră deja să mănânce gustările, Teyana Taylor a felicitat-o pe directoarea de casting a filmului „One Battle After Another” pentru câștigarea primului Oscar din istorie la categoria „Cel mai bun casting”.

În timpul ceremoniei, Mark Sonnenblick a încercat să amâne pauza publicitară în momentul în care unul dintre colegii săi compozitori a fost întrerupt în mijlocul frazei, în timpul discursului de acceptare pentru premiul „Golden”, câștigat la categoria cea mai bună melodie originală.