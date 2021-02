Ce nu a reușit Ceaușescu a făcut Covid-ul. În primele ore ale dimineții din 14 februarie 2021, COVID-19 a realizat ceea ce o recompensă de 2 milioane de dolari și două echipe separate de asasini sponsorizați de România lui Ceușescu nu au putut. Ion Mihai Pacepa, „Mike” pentru care l-au cunoscut, a încetat din viață.

El a fost omul care a tras cortina pentru a dezvălui dezinformarea care a fost scoasă din blocul sovietic. Din păcate, pentru majoritatea oamenilor Pacepa și munca sa rămân încă necunoscute.

Șeful spionilor, Ion Mihai Pacepa

Pacepa s-a născut la București în 1928. A studiat chimie industrială la Universitatea Politehnica din București, dar înainte de absolvire a fost recrutat în agenția de poliție secretă a Republicii Socialiste România, Securitatea. A fost inițial repartizat în departamentul de contrasabotaj al Securității. În 1955, a fost transferat la Serviciul de Informații Externe.

Citește și:

Pacepa a fost numit șef al stației de informații românești din Frankfurt, Germania de Vest, în 1957. Doi ani mai târziu, a fost numit șef al noului departament de spionaj industrial al României și a ocupat această funcție până când a trecut în vest. Începând din 1972, a ocupat funcția de șef adjunct al serviciilor de informații externe românești, consilier pentru dezvoltare industrială și tehnologică și mâna dreaptă a liderului României comuniste Nicolae Ceaușescu.

În noul său rol, Pacepa a trăit în fruntea ordinii mondiale comuniste. Am călătorit pe tot globul. Știa și socializa cu Nikita Hrușciov, Mao Zedong, Fidel Castro și, bineînțeles, cu Ceaușescu. Am întâlnit lideri occidentali, inclusiv președintele Jimmy Carter.

În 1978 a abandonat comunismul și a fugit în SUA

Cu toate acestea, în 1978, și-a riscat viața pentru a-și lăsa în urmă poziția în vârful lumii sovietice / comuniste și a veni în Statele Unite. A devenit misiunea sa să avertizeze Occidentul despre opresiunea care urmează neapărat socialismului și comunismului. El a fost și rămâne cel mai înalt oficial al blocului sovietic care a trecut vreodată în Occident.

La început, președintele Carter nu l-a crezut pe Pacepa și a dorit să-l întoarcă pe dezertor în România ce ar fi insemnat condamnarea la moarte. Dezinformarea lui Pacepa a păcălit SUA. Președinte credea că Ceaușescu era un aliat de încredere, iar acum Pacepa a prezentat o imagine foarte diferită.

În cele din urmă, CIA l-a convins pe Carter de bună-credința lui Pacepa, iar agențiile de informații occidentale au exploatat informațiile neprețuite pe care le-am furnizat. Cea mai importantă a fost explicația sa despre modul în care agenții sovietici au plantat dezinformare pentru a înșela și a submina credința în guvernele, liderii, istoria și instituțiile occidentale – în special în biserici. Când Pacepa a primit mai târziu . cetățenia S.U.A, CIA i-a dat o scrisoare mulțumindu-i pentru „contribuția sa importantă și unică la Statele Unite”.

Sarcină clară a Securității: Asasinarea lui Pacepa

În România, Ceaușescu a creat o unitate specială a Securității însărcinată cu o singura grijă, asasinare lui Pacepa. Dictatorul a pus, de asemenea, două recompense separate de 1 milion de dolari pe capul său și l-a trimis pe infamul asasin „Carlos Șacalul” pentru a îndeplini sarcina, precum și o a doua echipă de asasini. S-au apropiat.

Identitatea secretă a Pacepa de două ori a fost compromisă și a trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale plastice și să-și reconstruiască viața alături de soția sa americană, un agent CIA.

Pacepa și-a publicat în cele din urmă informațiile în cartea „Orizonturi roșii”, care a expus corupția și brutalitatea guvernului Ceaușescu și a lumii sovietice / comuniste. (Președintele Ronald Reagan a numit această carte „biblia pentru relațiile cu dictatorii”). A fost tradus, pe scurt și aus pe căi oculte în România, unde a devenit un catalizator care îi motiva pe oameni să-și răstoarne guvernul. Nicolae și soția sa, Elena, au fost arestați, audiați, condamnați și executați pe probe, dintre care multe provin direct din acea carte.

Identitate protejată în America

După ce a sosit în Statele Unite, Pacepa și soția sa au trăit sub identități asumate, dar a continuat să scrie cărți și articole sub numele său real, inclusiv cartea din 2013, „Dezinformare: Fostul șef de spionaj dezvăluie strategii secrete pentru subminarea libertății, atacarea religiei, și Promovarea terorismului ”, la care am fost coautor. El a vrut să corecteze poveștile false create atunci când a fost un om influient în lumea informațiilor din blocul sovietic.

Printre cele mai importante piese de dezinformare pe care el a vrut să le corecteze au fost că CIA se afla în spatele asasinării președintelui John F. Kennedy, că Papa Pius al XII-lea era pro-german în al doilea război mondial și că terorismul din Orientul Mijlociu era organic. Mașinile de informații ale blocului sovietic cultivaseră toate aceste narațiuni false în timp ce Pacepa lucra în acea lume.

Ultima sa carte tocmai a fost lansată

Ultima sa carte, „Operațiunea Dragon: În interiorul războiului secret al Americii de la Kremlin” (co-autor de R. James Woolsey) tocmai a fost lansată de Encounter Books.

Flirtul recent al Americii cu socialismul l-a preocupat foarte mult pe Pacepa. În calitate de șef al serviciilor de informații străine din România comunistă, a lucrat cu agenți, active și după pentru a planta semințe ale neîncrederii în mintea americanilor cu privire la implicarea guvernului în războiul din Vietnam.

El a menționat că acest tip de dezinformare se întâmplă din nou astăzi, cu „știri false” și tot felul de povești (uneori retrase ulterior) care au pictat Statele Unite în cea mai slabă lumină posibilă.

Pacepa a vorbit adesea despre mass-media – mai exact, despre banii din spatele mass-media de știri, care conturează poveștile. Pacepa s-a specializat în dezvoltarea acestora pe când se afla în fruntea comunității de informații din blocul sovietic. El a ajutat la transformarea atitudinii americanilor în problemele din anii 1960 și 1970. El a recunoscut aceleași tehnici folosite astăzi, astfel încât mulți oameni au acum o viziune foarte negativă asupra guvernului lor, dar o viziune pozitivă asupra socialismului.

Pacepa își lasă în urmă soția cu care a fost împreună timp de peste 40 de ani și o fiică pe care a adorat-o.