Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a vorbit despre situația pe care o trăiește fostul lider PSD după gratii. Ea a acuzat că au existat mai multe auzuri împotriva ex-politicianului. „N-aș putea să spun că face bine. Nu, nu este bine, este în continuare în pușcărie, cu probleme de sănătate netratate. Stă în celulă cu trei domni. Nu au lumină și sunt înconjurați de betoane. Iarna este foarte frig. Condițiile sunt rele și mai rele sunt abuzurile”, a spus Irina Tănase la Antena 3.

„Am avut și un proces și am câștigat în instanță, pentru că dreptul lui la sănătate a fost încălcat. A vrut să facă un RMN din banii lui. A durat șase luni până să ajungă acolo, deși avea dureri. A fost interesul să se întindă treaba cât mai mult. 23 de ore pe zi a stat în cameră, cu dureri din cauza herniei de disc. Nu a fost vina personalului din penitenciar. A fost o decizie luată de mai sus. Așa era ordinul. De la cine, nu știu”, a mai spus Irina Tănase.

„Când a ajuns la pușcărie a spus: „Sunt aici pentru că am avut încredere în oameni”. Acum nu mai are încredere în oameni. Sper că nu. El vede mereu partea bună a oamenilor. Noi, apropiații, îi reproșăm asta”, a mai afirmat partenera lui Dragnea.

Irina Tănase, despre viața pe care o trăiește Liviu Dragnea în pușcărie

„Și eu mă întreb cine ce mai are cu Liviu Dragnea. Nu înțeleg nevoia de răzbunare. A fost condamnat, și-a văzut de viața lui, am crezut că se vor închide momentele astea. Avocatului nu i s-a permis să aibă o întâlnire cu el. A fost un alt abuz. Avea nevoie de îngrijire medicală și nu a putut să beneficieze de așa ceva. Pentru că avusese Covid și nu a putut ajunge la spital. I-au spus să se panseze singur. Dar el suferise o intervenție chirugicală la spate.”

„Au fost mai multe situații politice care l-au dus pe Liviu Dragnea aici. Bucureștiul e un oraș mic și lumea vorbește. A contesta multinaționalele, nu a vrut să dea gazele pe degeaba”, a mai spus Irina Tănase.

„Procurorul a susținut că nu trebuie eliberat, pentru că a lansat atacuri publice în cadrul discuției. Asta a fost la fond. La contestație, judecătorul ar fi vrut ca el să spună că-și recunoaște vinovăția. Au existat doi judecători care aveau ceva personal cu Liviu Dragnea. Cei doi judecători erau semnatarii unui memorandum care era îndreptat împotriva lui (n.r. – legile justiției)”, a mai afirmat iubita lui Dragnea.

Acuzațiile Irinei Tănase: „A fost audiat doar ca martor. Există interesul ca Liviu să stea la închisoare”

Irina Tănase a vorbit și despre dosarul în care Liviu Dragnea este vizat pentru deplasarea făcută în SUA. „Invitațiile au fost oferite fără a li se promite ceva la schimb. Chiar și americanii au declarat că nu s-au plătit bani. Mi se pare ciudat că procurorul susține că el ar fi promis niște contracte în schimbul acelor invitații. Este o înscenare. De ce nu a fost și el inculpat, domnul Grindeanu. Era totuși premier. A fost audiat doar ca martor. Există interesul ca Liviu să stea la închisoare. Unora le e teamă că el ar putea reveni în politică. Toate abuzurile duc în această direcție.

„Prioritatea lui va fi să aibă grijă de sănătate. Liviu nu se uită la știri de când a ajuns acolo. El și-a dăruit viața pentru poporul român. A făcut multe sacrificii. La un moment s-a văzut, dincolo de toată campania de demonizare. Au mai fost câțiva colegi care l-au vizitat la închisoare. Un om loial este Codrin Ștefănescu. Ar mai fi și Carmen Dan, care bineînțeles a și fost pedepsită. Nu știu dacă e bine să-i amintesc pe toți, poate că așa le-aș face un rău.”

Irina Tănase a vorbit și despre zvonurile care afirmau că are o mare influență asupra lui Dragnea. „Pe mine m-a amuzat această idee. Cum puteam eu, la 24 de ani, să am influență?”

Conducerea penitenciarului, șicanată după ce Dragnea a discutat cu Anca Alexandrescu

Iubita lui Liviu Dragnea a spus că au fost perioade în care i-a fost frică să mai iasă din casă. „Am primit multe amenințări. Și eu, și el, și copiii lui. A existat un jurnalist care a incitat lumea să vină peste noi acasă și nu s-a întâmplat nimic.”

„El este singurul deținut care este împiedicat să discute cu presa. Deși el ar răspunde tuturor solicitărilor. După discuția cu Anca Alexandrescu au existat controale la penitenciar. Conducerea s-a schimbat, a ieșit la pensie. Personalul penitenciarului a fost terorizat.

Cine este Irina Tănase

Irina Tănase are o relație cu Liviu Dragnea de aproximativ șase ani, iar cei doi reprezintă unul dintre cele mai controversate cupluri din România. Ea va împlini 29 de ani în luna septembrie a acestui an, el va serba 59 de ani în octombrie. Așadar, o diferență de 30 de ani, care nu a contat în relația de iubire dintre cei doi. Liviu Dragnea a fost căsătorit cu Bombonica Prodana, de care a divorțat în 2015, după 28 de ani. Un an mai târziu, fostul lider PSD a început o relație cu Irina Tănase. Iubita lui Liviu Dragnea are o prietenă superbă. Au şi o afacere împreună. Foto

Cei doi s-au cunoscut în interiorul Partidului Social Democrat (PSD)

Iubita lui Liviu Dragnea a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice. Anterior, ea absolvise Colegiul Național Elena Cuza din Capitală, obținând note mari la examenul de Bacalaureat susținut în 2011. La Limba și Literatura Română tânăra a luat nota 8.8, la Matematică a obținut 7, 45, la Biologie a luat 9,1, iar la Limba Engleză a obținut calificativul B2.

Prima postare a Irinei Tănase, după ce a aflat că Dragnea rămâne la închisoare

Și-a început cariera la o companie cu activitate predominantă în domeniul IT, aparținându-i lui Sebastian Ghiță, fost membru al social-democraților. Apoi, Irina a devenit consiliera lui Andrei Dolineaschi, membru PSD și fost secretar general al partidului.

S-a remarcat după ce a participat ca voluntar la un congres din 2013

La 21 de ani, aceasta s-a angajat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca asistentă a lui Liviu Dragnea, după ce a intrat în atenția fostului lider PSD participând ca voluntar la organizarea Congresului PSD din 2013.

Irina Tănase i-a fost alături lui Liviu Dragnea, după ce iubitul ei a primit o condamnare de 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Au existat și zvonuri care vehiculau o despărțire, dar cei doi au rămas împreună.