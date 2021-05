Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, își alină suferința alături de animalul de companie, după ce a aflat că politicianul va mai petrece câteva luni de zile la închisoare.

Într-un story de pe Instagram, tânăra și-a postat cățelul înconjurat de inimioare roz, pe un fond muzical foarte emoționant.

Liviu Dragnea rămâne în închisoare

Acum doi ani de zile, fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat de către instanță la trei ani și șase luni de închisoare cu executare, în cadrul dosarului angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Miercuri dimineață, Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferință de către magistrați, în urma înaintării unei cereri de eliberare condiționată.

Tribunalul București, însă, i-a respins, pe 27 mai, solicitarea.

„Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică. Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile pe care le-am cerut. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii. Nu am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată”, s-a exprimat Liviu Dragnea.

Iubita fostului lider PSD se simte singură

Irina Tănase, iubita fostului lider al social-democraților, e tristă. În mod cert, spera că bărbatul va fi eliberat condiționat.

Simțindu-se singură, Irina Tănase își alină durerea petrecând timp cu animalul ei de companie, un cățel simpatic, pe care l-a postat înconjurat de inimioare roz, pe un fond muzical emoționant. Clipul a fost postat de iubita lui Dragnea la story, pe Instagram.

Totuși, politicianul Liviu Dragnea mai poate formula o cerere de eliberare condiționată până pe 28 august. Poate atunci, decizia magistraților va însenina puțin zilele Irinei Tănase.