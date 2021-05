Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferință, miercuri dimineață, și a pledat pentru cererea de eliberare condiționată pe care a depus-o. Fostul lider PSD le-a transmis magistraților că nu înțelege de ce nu i se aprobă eliberarea din penitenciar.

„Sunt o persoană care nu are un comportament jignitor, am suportat şi îndurat toate abuzurile în 9 luni de zile, muncă, hrană, sănătate, asistenţă juridică. Nu am avut nicio reacţie violentă, am participat la toate cursurile pe care le-am cerut. Mi-au zis că sunt prizonierul propriei mele educaţii.

Nu am înţeles de ce am fost adus aici şi nu înţeleg de ce nu beneficiez de eliberare condiţionată”, a afirmat Liviu Dragnea. El le-a mai spus judecătorilor și că s-a vaccinat împotriva coronavirusului.

”Având nevoie de timp pentru a delibera, completul de judecată urmează a amâna pronunţarea la data de 27.05.2021”, a decis instanţa, după audierea lui Dragnea.

Sentinţa Tribunalului Bucureşti va fi definitivă. Cererea iniţială privind eliberarea condiţionată a fost depusă la Judecătoria Sectorului 5, însă a fost respinsă ca neîntemeiată.

Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei speciale din cadrul Penitenciarului Rahova.

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de ICCJ, la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. El a fost rimis în judecată de procurorii DNA în iulie 2016, pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

Dragnea, trimis în judecată în ”Dosarul Trump”

Săptămâna trecută, fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar, în care este acuzat de trafic de influenţă şi de folosire a influenţei sau autorităţii în legătură cu prezenţa sa la ceremonia de inaugurare a preşedintelui Donald Trump de la începutul anului 2017.

În acelaşi dosar a fost deferit justiţiei şi Gheorghe Dimitrescu, la data faptei consilier parlamentar al lui Florin Iordache, pe vremea când acesta era deputat PSD, dar şi fost consul al României la Bonn, pentru cumpărare de influenţă.

Procurorii anticorupţie notează în rechizitoriu că, în perioada ianuarie 2017 – mai 2017, Nicolae-Liviu Dragnea ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri foloase necuvenite pentru sine şi pentru partid, constând în asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de învestire a preşedintelui SUA, din perioada 17 – 21 ianuarie 2017, desfăşurate la Washington DC (SUA), în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, acces obţinut prin intermediul unui om politic şi de afaceri american, vicepreşedinte al Comitetului Prezidenţial de Inaugurare, şi asigurarea, cu ajutorul celorlalţi doi oameni de afaceri, a unor servicii de lobby şi consultanţă politică în valoare de 30.000 USD, în favoarea partidului din care făcea parte.

„Banii respectivi ar fi fost plătiţi, în luna mai 2017, de o societate offshore cu sediul în insulele Virgine Britanice şi conturi bancare în Cipru, (controlată de omul de afaceri român cu ajutorul celorlalţi doi oameni de afaceri)”, arată DNA.

De asemenea, spun anchetatorii, Dragnea ar mai fi acceptat de la acelaşi om de afaceri promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite constând în participarea, în perioada mai – iunie 2017, la două întâlniri (în final neconcretizate) cu înalţi oficiali din SUA.