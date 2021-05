Paramjeet Kaur a devenit eroina anului după ce au apărut două videoclipuri, în care apărea certându-se cu localnicii și poliția cu privire la dreptul ei de a nu purta mască de protecție. Ea a insistat că este o femeie „suverană” care nu avea nevoie să respecte regulile.

Paramjeet Kaur, în vârstă de 41 de ani, poate fi văzută ​​certându-se cu niște necunoscuți la Shunfu Mart din Singapore. În filmările menționate, ea a susținut că este o femeie „suverană” și, prin urmare, nu trebuie să poarte o mască.

Explicând ce este a fi „suveran”, Kaur a spus: „Înseamnă că nu am nimic de-a face cu poliția, înseamnă că nu am niciun contract cu poliția. Nu au control asupra mea.” „Acest lucru nu are niciun sens”, a răspuns un bărbat din fundal. „Dacă sunteți o persoană în Singapore, trebuie să urmați regulile din Singapore.” Kaur a ridicat-o din umeri și a răspuns: „Despre asta este vorba. Nu sunt o persoană, sunt „Noi, poporul”.

Într-un alt incident, Kaur a fost filmată în timp ce se confrunta cu polițiști pentru că ar fi încălcat regulile de distanțare în condiții de siguranță. Acest lucru s-a întâmplat și la Shunfu Hawker Center.

Kertar Singh și Mohamed Arshad, avocații lui Kaur, au spus că clienta lor a refuzat măștile, deoarece ea credea că purtarea lor poate provoca dificultăți de respirație.

De atunci, Kaur a pledat vinovată la două acuzații: pentru că nu a purtat o mască pe nas și gură în timp ce era în aer liber și pentru scandal public. Mai mult, alte cinci acuzații au fost luate în considerare pentru Kaur, inclusiv trei acuzații de încălcări ale reglementării Covid-19, o acuzație o acuzație pentru neinformarea autorităților cu privire la schimbarea adresei de domiciliu și alta pentru nesemnarea unei declarații la poliție.

Ministrul legii și afacerilor interne, K. Shanmugam, a explicat afirmația lui Kaur ca este femeie „suverană”, spunând: „Există o mișcare în Statele Unite, iar adepții acestei mișcări (în linii mari) resping guvernul, resping poliția și orice fel de autoritate … Acești oameni nu ar trebui să trăiască în societate – ea nu ar trebui să se aștepte la niciunul dintre beneficiile care vin din acest sistem de guvernare, inclusiv securitatea ei, îngrijirea medicală, alte beneficii. ”

Vineri, 7 mai, Kaur a fost condamnat la două săptămâni de închisoare și a fost pusă să plătească o amendă de 2.000 de dolari.