Ce i-au cerut nuntașii lui George Simion în toiul nunții: „George, președinte!”

În 2020, într-o declarație de presă, George Simion a explicat de ce ar dori partidul AUR să ajungă la putere, menționând că

„Noi, AUR, am găsit în rândul patrioților, în rândul rețelei profesioniștilor, în rândul patrioților și alte categorii sociale. Noi am venit cu dinamismul, noi am fost cu campania, care spune că este timpul să punem profesioniști la conducerea țării, este timpul să renunțăm la politica asta partinică și să renunțăm la interesul fiecărui partid și să punem interesul națiunii române să primeze. În ultimii ani am cunoscut mulți profesioniști, la nivel de transporturi, infrastructură, cercetare și învățământ și mai căutăm, ei bine, acesta este rolul AUR, încercăm să punem acești profesioniști la conducerea țării, nu vrem să ajungem noi la conducerea țării”, a spus George Simion.