Ce filme și documentare pot viziona abonații Netflix în luna aprilie. Platforma a pregătit mai multe proiecte

Platforma Netflix propune în aprilie 2026 o selecție variată de filme, care acoperă toate preferințele. Oferta include documentare emoționante, povești reale dramatice, comedii de campus și thrillere tensionate.

Documentarul, lansat pe 3 aprilie 2026, readuce în atenție cazul ciclistei Moriah Wilson, ucisă în circumstanțe care au șocat opinia publică. La patru ani de la tragedie, filmul reconstituie evenimentele prin mărturiile apropiaților și imaginile reale surprinse de camerele poliției.

Producția este realizată de specialiști în documentare sportive, ceea ce îi oferă un plus de autenticitate și tensiune. Imaginile video din anchetă contribuie la o atmosferă intensă, care menține atenția publicului până la final. Deși povestea este cunoscută, filmul „The Truth and Tragedy of Moriah Wilson” păstrează suspansul până la momentul în care este prezentat modul în care a fost identificat criminalul.

Pe 13 aprilie 2026, Noah Kahan își prezintă viața personală într-un documentar intim și sincer. Filmul urmărește atât perioada agitată a turneelor, cât și momentele de liniște în care artistul încearcă să se regăsească.

Revenit în Vermont, locul care i-a inspirat multe piese, Noah Kahan reflectează asupra succesului și asupra impactului acestuia asupra vieții sale. De asemenea, în „Noah Kahan: Out of Body” sunt abordate și problemele de sănătate mintală, despre care artistul a vorbit deschis în ultimii ani.

Documentarul, care va fi lansat pe 17 aprilie 2026, îl aduce în prim-plan pe David Attenborough într-o ipostază diferită. De această dată, naturalistul nu este doar vocea narativă, ci și protagonistul propriei povești. Filmul urmărește relația sa cu o familie de gorile de-a lungul mai multor decenii.

Imaginile de arhivă sunt completate de cadre recente, care oferă o perspectivă asupra evoluției acestor animale. Povestea din „A Gorilla Story: Told by David Attenborough” evidențiază asemănările dintre oameni și gorile, dar și fragilitatea ecosistemelor în care acestea trăiesc.

Tot pe data de 17 aprilie 2026, Netflix lansează comedia „Roommates”, în care Sadie Sandler interpretează rolul unei studente aflate în primul an de facultate. Alături de Chloe East, personajul ei trece printr-o relație complicată de tip „frenemy”, în care prietenia și rivalitatea se împletesc constant.

Filmul include situații stânjenitoare și momente amuzante, prezente pe tot parcursul acțiunii. Distribuția reunește și nume cunoscute din zona comediei, ceea ce face producția potrivită pentru cei care caută relaxare și umor.

Pe data de 22 aprilie 2026, Lainey Wilson devine protagonista unui documentar despre ascensiunea sa în industria muzicală. Filmul urmărește parcursul artistei, de la primele compoziții până la concerte sold-out. Publicul poate vedea culisele succesului, dar și provocările întâmpinate pe parcurs.

Povestea din „Lainey Wilson: Keepin’ Country Cool” este prezentată cu sinceritate și oferă o imagine realistă a industriei muzicale. Documentarul include și momente din viața personală a artistei, ceea ce îi conferă autenticitate.

Finalul lunii aduce thrillerul „Apex”, care va fi lansat pe 24 aprilie 2026, cu Charlize Theron și Taron Egerton în rolurile principale. Filmul urmărește povestea unei alpiniste experimentate care devine ținta unui vânător sadic.

Ceea ce începe ca o aventură în natură se transformă rapid într-o luptă pentru supraviețuire. Pe parcursul a aproape două ore, publicul va urmări un duel tensionat, în care inteligența și instinctul devin esențiale.