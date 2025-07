Social Ce faci dacă ți s-a stricat mașina închiriată în Grecia și firma nu vrea să vină să rezolve problema







Turiștii români se lovesc de tot felul de probleme în Grecia, una dintre ele fiind legată de mașinile închiriate acolo. Mai exact, unor români li s-a stricat mașina închiriată, dar firma nu a venit să o ridice.

În Grecia, mai bine cu mașina personală

Unor turiști români li s-a stricat mașina închiriată de mai multe ori. Dacă prima dată aceasta a fost înlocuită, ulterior nimeni nu a mai venit, pentru că s-a stricat și cealaltă mașină. ”Bună, am nevoie de ajutor urgent, am închiriat o mașină care după 2 zile a avut problem. Au inlocuit-o cu alta care în aceeași zi a apărut un warning, system fault, după care nu am mai condus-o.

Firma de la care am închiriat tot amână rezolvarea, și nu vin să o ia. Am cerut rezilierea contractului și să vină să ia mașina, dar mă mint mereu și nu fac nimic. Ieri au mințit că sunt pe drum să vină aici și nu au venit! Deci nu stiu ce să fac în cazul ăsta, cui să mă adresez ca să rezolv situația”, a scris persoana respectivă pe un forum de turiști.

Se pare că principalul motiv pentru care firma în cauză a refuzat rezilierea era prețul contractului. Cei doi turiști au plătit nu mai puțin de 2.700 de euro pentru a se bucura de o mașină. Cu toate acestea, nu s-au bucurat de nimic.

Amenințarea cu poliția

Practic, singurul lucru care i-a ajutat a fost amenințarea firmei cu mersul la poliție. ”Ieri i-am amenintat din nou, că dacă nu vin să ia mașina, mergem în Volos, la Poliție. Ce credeți, fix acum 5 minute, au sunat că sunt afară. Au ridicat mașina și au zis că nu e nevoie să semnăm nimic. Compania este din Atena, iar șeful a zis că virează banii în cont, deși noi am achitat cash. Eu nu vreau să las lucrurile asa, deci, vă rog, ce ar trebui făcut”, a explicat în continuare turista.

Cert este că și Grecia are un oficiu de protecție al consumatorilor. Iar în cazul în care această instituție nu vă ajută la rezolvarea problemei, atunci aveți varianta Oficiul de protecție a consumatorilor European.