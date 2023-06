Ce dietă ține Loredana Groza. Artista a dezvăluit ce mănâncă la fiecare masă pentru a avea o siluetă perfectă

La 53 de ani, Loredana Groza arată absolut senzațional. Cu toate că are un program extrem de încărcat, aceasta reușește să fie foarte atentă la alimentație și să țină o dietă echilibrată.

Dieta pe acare Loredana Groza o respectă cu sfințenie. Face un anumit lucru în fiecare dimineață

După cum a dezvăluit diva pentru Magic FM, de fiecare dată când și-a dorit să slăbească a reușit să facă acest lucru fără prea multe bătăi de cap.

Însă, Loredana Groza are și un mic secret. Artista bea în fiecare dimineață un pahar de apă fierbinte pe stomacul gol.

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a dezvăluit Lori pentru sursa citată.

Ce mănâncă Loredana Groza în fiecare zi:

-mic dejun: iaurt cu fructe proaspete sau uscate;

-prânz: pește sau carne slabă albă (pui/curcan) și o salată;

-pentru desert alege mereu fructele;

-cina: o salată la care adaugă semințe și avocado sau un pește gătit fără ulei.

De menționat ar mai fi și faptul că, după cum s-a putut observa de pe rețelele de socializare, Lori face permanent sport.

„Nu am nicio operație estetică. Am avut noroc de la natură”

Cu toate că Loredana Groza arată foarte diferit în comparație cu acum 20 de ani, aceasta susține că nu a apelat la nicio operație estetică. Însă, aceasta nu a negat că a folosit alte proceduri de înfrumusețare noninvazive.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine”, a declarat Loredana Groza, potrivit Antena Stars.