Ce cauțiune trebuie să plătească coproprietarii barului devastat de incendiul din noaptea de Anul Nou

Ministerul public elveţian le-a cerut coproprietarilor francezi ai barului Le Constellation, devastat de incendiul din noaptea de Anul Nou la Crans-Montana, o cauţiune de câte 200.000 de franci elveţieni, în vederea eliberării, potrivit BFMTV.

Ministerul a cerut, de asemenea, confiscarea documentelor de identitate ale lui Jacques Moretti, administratorul localului, obligarea acestuia să poarte o brățară electronică și să se prezinte din trei în trei zile la un comisariat.

Jacques Moretti a fost plasat în detenţie provizorie vinerea trecută, „pe o durată iniţială de trei luni”, măsură dispusă „din cauza existenţei unui risc de fugă”, în ancheta privind incendiul de la barul său din Crans-Montana, din noaptea de Anul Nou.

Soţia sa, Jessica Moretti, coproprietară a barului Le Constellation, este vizată de „măsuri de înlocuire a detenţiei provizorii, din cauza existenţei unui risc de fugă”, dispuse de autorități, luni. Ea este obligată, de asemenea, să achite 200.000 de franci elveţieni, să predea documentele de identitate şi să se prezinte la poliţie la fiecare trei zile.

Instanța nu a admis însă cererea ministerului ca ea să poarte o brăţară electronică.

Cuplul francez, inculpat în ancheta legată de tragedia în urma căreia au murit 40 de persoane şi au fost rănite 116, a fost audiat vinerea trecută de Ministerul Public al cantonului Valais. Potrivit primelor date din anchetă, incendiul a pornit de la scântei de artificii, care au aprins spuma de izolaţie fonică de pe tavanul localului.

Cuplul este acuzat de „omor prin negllijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Comuna Crans-Montana a recunoscut că nu a realizat nicio inspecţie privind siguranţa şi prevenirea incendiilor la barul Le Constellation din 2019, situaţie care a stârnit consternare. La finalul anchetei, Ministerul Public va decide fie clasarea dosarului, fie emiterea unui act de acuzare în vederea unui eventual proces.