International

Ce cauțiune trebuie să plătească coproprietarii barului devastat de incendiul din noaptea de Anul Nou

Comentează știrea
Ce cauțiune trebuie să plătească coproprietarii barului devastat de incendiul din noaptea de Anul NouJessica și Jacques Moretti. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Ministerul public elveţian le-a cerut coproprietarilor francezi ai barului Le Constellation, devastat de incendiul din noaptea de Anul Nou la Crans-Montana, o cauţiune de câte 200.000 de franci elveţieni, în vederea eliberării, potrivit BFMTV.

Alte solicitări ale ministerului

Ministerul a cerut, de asemenea, confiscarea documentelor de identitate ale lui Jacques Moretti, administratorul localului, obligarea acestuia să poarte o brățară electronică și să se prezinte din trei în trei zile la un comisariat.

Jacques Moretti a fost plasat în detenţie provizorie vinerea trecută, „pe o durată iniţială de trei luni”, măsură dispusă „din cauza existenţei unui risc de fugă”, în ancheta privind incendiul de la barul său din Crans-Montana, din noaptea de Anul Nou.

Măsurile judiciare impuse soţiei lui Jacques Moretti

Soţia sa, Jessica Moretti, coproprietară a barului Le Constellation, este vizată de „măsuri de înlocuire a detenţiei provizorii, din cauza existenţei unui risc de fugă”, dispuse de autorități, luni. Ea este obligată, de asemenea, să achite 200.000 de franci elveţieni, să predea documentele de identitate şi să se prezinte la poliţie la fiecare trei zile.

Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Meteorologii au anunțat care sunt cele mai reci zone 
Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Meteorologii au anunțat care sunt cele mai reci zone 
Noi detalii despre presupusele crime în serie şi familia fermierului din Anenii Noi. Primele imagini cu învinuitul
Noi detalii despre presupusele crime în serie şi familia fermierului din Anenii Noi. Primele imagini cu învinuitul

Instanța nu a admis însă cererea ministerului ca ea să poarte o brăţară electronică.

ciocan judecătorie

ciocan judecătorie / sursa foto: dreamstime.com

Ce a provocat incendiul de la barul Le Constellation

Cuplul francez, inculpat în ancheta legată de tragedia în urma căreia au murit 40 de persoane şi au fost rănite 116, a fost audiat vinerea trecută de Ministerul Public al cantonului Valais. Potrivit primelor date din anchetă, incendiul a pornit de la scântei de artificii, care au aprins spuma de izolaţie fonică de pe tavanul localului.

Cuplul este acuzat de „omor prin negllijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu din neglijenţă”.

Comuna Crans-Montana a recunoscut că nu a realizat nicio inspecţie privind siguranţa şi prevenirea incendiilor la barul Le Constellation din 2019, situaţie care a stârnit consternare. La finalul anchetei, Ministerul Public va decide fie clasarea dosarului, fie emiterea unui act de acuzare în vederea unui eventual proces.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:45 - Imaginea Irinei Loghin, folosită în reclame false din mediul online. Artista: Nu știu cum să pun mâna pe acești șarla...
19:36 - Prințesa Fawzia a Egiptului. Povestea primei soții a ultimului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi
19:23 - Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Meteorologii au anunțat care sunt cele mai reci zone 
19:15 - Cuceritorul Bizanțului, „șah-mat” la Vaslui
19:08 - Miruță, despre problema de la fabrica de avioane din Craiova: S-a întâlnit un prost cu un şmecher
19:02 - O țară europeană interzice deținerea unor rase de pisici. Amenda poate ajunge la 1.500 de euro

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale