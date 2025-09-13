Ce bijuterii poartă Meghan Markle în With Love și cum să le recreezi acasă

Bijuteriile lui Meghan Markle au devenit rapid subiectul preferat al fanilor stilului regal, iar seria ei Netflix „With Love” nu a făcut decât să atragă și mai mult atenția asupra colecției sale impresionante.

În primul trailer, experții britanici estimează că Meghan purta bijuterii în valoare de cel puțin 421.000 de dolari, de la brățara Cartier Love la ceasul Cartier Tank Francaise moștenit de la Prințesa Diana.

Stilul ei, descris adesea ca „quiet luxury”, combină eleganța discretă cu piese cu adevărat spectaculoase, făcând fiecare accesoriu să pară natural, dar memorabil.

În acest articol, vom analiza fiecare bijuterie purtată de Meghan în ambele sezoane ale seriei, prezentând opțiuni accesibile și povestea din spatele fiecărui obiect.

Una dintre piesele cele mai vizibile purtate de Meghan Markle în seria With Love este brățara Cartier Love de 7.000 de dolari, pe care o deține cu mult înainte de a-l întâlni pe Prințul Harry.

Alături de aceasta, ceasul Cartier Tank Francaise, în valoare de 27.000 de dolari, oferă un plus de eleganță și o legătură emoțională puternică cu moștenirea familiei regale.

Stilul ei de a purta aceste bijuterii a inspirat o creștere de 215% a căutărilor pentru brățări suprapuse, dovadă a influenței sale în modă.

Pe lângă brățara Cartier, Meghan poartă două piese delicate, inclusiv Diamond Hex Tennis Bracelet de la Ariel Gordon, în valoare de 6.000 de dolari.

Aceasta este realizată din aur masiv și conține 1,5 carate de diamante, în formațiuni hexagonale elegante.

Pentru cei care doresc un look similar, există alternative accesibile de la branduri precum Orelia sau Astrid & Miyu, care costă sub 150 de dolari.

Colierul Fortuna Tennis de la Logan Hollowell, evaluat la 55.000 de dolari, este o altă piesă iconică purtată de Meghan pentru a completa ținute simple.

Aceasta transformă instant orice outfit, oferind un punct focal elegant și strălucitor. Pentru alternative accesibile, Abbott Lyon oferă modele similare la prețuri sub 100 de dolari, dovedind că stilul regal poate fi recreat fără a cheltui o avere.

Una dintre bijuteriile preferate de Meghan în sezonul doi sunt cerceii Royal Signet de la Ariel Gordon, în valoare de 365 de dolari.

Realizați din aur de 14k, acești cercei sunt versatili și pot fi purtați zilnic, fiind perfecți pentru un look casual sau pentru ocazii speciale.

Stilul lor discret, dar elegant, reflectă perfect filosofia „quiet luxury” a Ducesei.

În episodul opt din sezonul doi, Meghan poartă un colier cu diamant din colecția Tattoo by Jessica McCormack.

Costând aproximativ 6.000 de dolari, colierul combină aurul alb și galben cu diamante tăiate în formă rotundă, creând un efect spectaculos, dar subtil.

Pentru un buget mai mic, Sif Jakobs oferă alternative superbe, cu prețuri în jur de 362 de dolari.

Un alt colier memorabil este cel cu piatră lunii de la Logan Hollowell, evaluat la 3.000 de dolari. Această piesă, în aur de 14k și cu diamante albe în total de 15 carate, nu doar că adaugă eleganță, dar este considerată și un talisman aducător de noroc și protecție.

Pentru cei care doresc un model similar la preț accesibil, Missoma oferă variante bestseller la doar 234 de dolari.

Colierul zodiacal Leo de la Brilliant Earth, evaluat la 1.050 de dolari, este o piesă personală care reflectă semnul ei astrologic.

Realizat din aur de 14k și cu trei diamante strălucitoare, colierul poate fi purtat singur sau în combinație cu alte bijuterii fine.

Există alternative mai delicate, precum modelul Astrid & Miyu de 155 de dolari, care recreează perfect stilul Ducesei.

Pentru a completa look-ul, Meghan a adăugat cercei tip nod de la Anine Bing, în valoare de 230 de dolari. Aceștia oferă o notă subtilă de rafinament și se potrivesc perfect cu ținute casual sau elegante.

Stilul ei constant în a combina bijuterii de lux cu piese mai accesibile inspiră milioane de femei să adopte un stil similar.