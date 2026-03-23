Ada Milea a fost ani buni artista preferată a lui Nicușor Dan. Pasiunea pentru muzică s-a încheiat când i s-a furat casetofonul

Ada Milea a fost ani buni artista preferată a lui Nicușor Dan. Pasiunea pentru muzică s-a încheiat când i s-a furat casetofonulNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Președintele Nicușor Dan continuă să atragă atenția prin alegeri personale considerate neobișnuite pentru funcția pe care o ocupă. De la începutul mandatului, a preferat să își păstreze stilul de viață, refuzând mutarea într-o locuință de protocol și alegând să își ducă copiii în delegații oficiale. Relația sa cu muzica urmează același tipar, el spunând că făcea parte din rutina zilnică, însă doar într-un context specific.

Ce melodii asculta Nicușor Dan

În campania electorală, într-un clip și în mai multe apariții publice din acea perioadă, el a menționat câteva piese și trupe pe care le aprecia. Printre preferințele indicate atunci se aflau Subcarpați - „Dă-i foale”, Alternosfera - „Flori de Mai” și Faithless - „Reverence”. Între timp, opțiunile sale muzicale s-au schimbat.

Niciuna dintre trupele menționate în acea perioadă nu mai apare printre preferințele pe termen lung ale președintelui. Totuși, acesta continuă să asculte muzică românească, orientându-se către o artistă anume.

Muzica, legată exclusiv de drumurile cu mașina

Președintele a rămas fără casetofonul din mașina sa veche, după ce acesta a fost furat, iar din acel moment nu a mai ascultat muzică. El a explicat că nu mai poate face acest lucru, deoarece obișnuia să asculte muzică doar în mașină. Întrebat ce muzică preferă, răspunsul oferit a fost unul surprinzător.

„Nu mai ascult. Ascultam, acum nu mai ascult. Am o mașină la care țin foarte mult, într-o zi o să o repar. Un Citroën din anii ’80, din acela care se ridică de la pământ. Aveam un casetofon în mașină, ascultam foarte mult Ada Milea. Mă energiza foarte tare. Ascultam Elvis Presley, Leonard Cohen și jazz. Mi-au spart mașina, mi-au furat casetofonul și n-am mai ascultat muzică”, a spus acesta.

Artista este cunoscută pentru stilul neconvențional din muzica sa, în care folosește un umor absurd, ironic și uneori ușor negru, integrat în texte inspirate din teatru și literatură.

O mașină veche, păstrată de ani de zile

Potrivit declarațiilor de avere depuse de-a lungul timpului, Nicușor Dan se remarcă și prin alegerea unei mașini modeste, scrie Rețete și Vedete. El deține un Citroën BX din 1986 și nu a avut alte autoturisme. De asemenea, atât în perioada în care a fost primar, cât și în prezent, ca președinte, beneficiază de mașină de serviciu, cu șofer.

Mașina menționată în declarația de avere este un model din anii ’80, cu un design specific acelei perioade. La momentul lansării, Citroën BX era apreciat în Europa pentru confortul oferit de suspensia hidropneumatică și pentru consumul redus.

Din punct de vedere al clasificării, mașina se încadrează în categoria vehiculelor vechi sau clasice, nu a celor de colecție de lux. Deși are peste trei decenii și poate fi considerată un model istoric, nu este una rară, ci un autoturism folosit în mod practic, .

22:00 - Ada Milea a fost ani buni artista preferată a lui Nicușor Dan. Pasiunea pentru muzică s-a încheiat când i s-a furat c...

Alertă maximă la nivel mondial. Un război nuclear, pericolul care amenință omenirea
Cum poate fi oprit războiul din Iran. Mișcările pe care trebuie să le facă SUA, Israelul și Teheranul
Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran

