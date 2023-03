Ce a pățit o femeie după ce a cumpărat carne de vită de la un magazin din Capitală. Reacția angajaților a uimit-o și mai mult

Femeia a descoperit că hipermarketul din Capitală avea la comercializare plastic în loc de carne. Totul a început după ce soțul ei a venit acasă cu două caserole de carne tocată, una din porc și una din vită. Dacă prima era perfect în regulă, la cea de-a doua femeia a descoperit că aceasta nu avea nici gust și nici miros.

Femeia le-a spus angajaților că dorea să prepare, cu cele două caserole de carne, chifteluțe pentru petrecerea nepoatei sale de șase ani.

„Ce este în această carne? Nu are miros. Puneți mâna. Am făcut compoziția să amestec carnea de vită cu cea de porc. Carnea de porc nu avea nimic, dar cea de vită nu are miros, nimic. Ia uitați, plastic. Ce e, carne artificială?”, a întrebat-o femeia pe responsabila supermarketului.

„Carnea aceasta vine ambalată”, s-a scuzat personalul magazinului.

Toate caserolele din carne de vită aveau aceeași problemă

La sugestia clientei, angajații supermarketului au mai desfăcut și alte caserole asemănătoare cu produsul cu probleme pentru a verifica dacă este un caz aparte sau într-adevăr este o problemă la produs. După verificări au constatat că toate erau la fel, cu plastic în ele.

„O desfacem, o plătesc, dar fac și reclamație. Nu e vina dvs, vine ambalată. Pe cine tragem la răspundere? Mâine îi dădeam copilului meu chifteluțe. Ce face, își distruge mațele? Mai desfacem una. Ia uitați, are aceeași treabă. Uite ce lucește. Nu e vorba de bani, ci de sănătatea nepoțelei mele. Doamnă, ne hrănim copiii”, a spus clienta.

În cele din urmă, femeia a primit dreptatea care i se cuvenea din partea angajaților, iar după ce și-au dat seama că au fost filmați i-au cerut acesteia să șteargă clipul, potrivit Cancan.

Nefericitul incident din Capitală ar fi avut loc anul trecut. În prezent, imaginile au apărut în social media și au devenit virale. Întâmplarea ar putea aduce o sancțiune unității comerciale, după ce clienta a avertizat că va depune plângere la Protecția Consumatorului.