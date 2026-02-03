Social

Românca sedusă și înșelată de „prințul moștenitor al Dubaiului”. Cazul, investigat de un an de DIICOT

Românca sedusă și înșelată de „prințul moștenitor al Dubaiului". Cazul, investigat de un an de DIICOT
Procurorii DIICOT din Maramureș au deschis un dosar penal in rem și investighează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu peste două milioane de dolari de un bărbat din Nigeria care se prezenta drept „prințul moștenitor al Dubaiului”.

Procurorii DIICOT investighează cazul de un an

Potrivit DIICOT, dosarul penal a fost înregistrat la finalul lunii ianuarie 2025.

„În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT - Biroul Teritorial Maramureş sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş”, a anunțat DIICOT, într-un comunicat de presă.

Ancheta continuă, iar anchetatorii nu pot oferi, deocamdată, alte informații, pentru a nu afecta desfășurarea cercetărilor.

„Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei, această etapă instituind cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice”, a mai anunțat DIICOT.

Cum a pierdut femeia peste 2,5 milioane de dolari

O femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost convinsă să investească într-o fundație umanitară alături de o persoană care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului.

În realitate, bărbatul este un escroc nigerian, Henry Eke, care a folosit o schemă complexă de înșelăciune, bazată pe identități false, bănci fictive, „consilieri financiari”, precum și pe promisiuni romantice și de căsătorie.

Adevărul, dezvăluit chiar de complici

Femeia ar fi fost convinsă că discută cu prințul moștenitor al Dubaiului și ar fi transferat peste 2,5 milioane de dolari într-un cont fals „al fundației”, bani proveniți din mai multe împrumuturi bancare, obținute după ce și-a ipotecat locuința, dar și din resursele financiare ale companiei sale.

Aceasta ar fi aflat că a fost victima unei înșelătorii după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulțumiți că nu primiseră o parte din bani, care i-au spus că întreaga poveste a fost o fraudă.

