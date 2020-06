Ajuns la vârsta de 71 de ani numele lui Ozzy Osbourne se leagă negreșit de trupa Black Sabbath, și invers.

Ozzy a fost solistul și fondatorul Black Sabbath, iar în tinerețea sa a fost un „bad-boy” cu acte. Este, fără îndoială, unul dintre cele mai controversate nume din istoria muzicii. A fost dependent de droguri pentru cea mai mare parte a vieții și nu a avut nicio reținere în a experimenta o largă varietate de substanțe. Practic, la acea vreme, majoritatea marilor rockeri consumau substanțe interzise, fiind o etapă obișnuită în cariera lor.

Ozzy Osbourne a fost unic pe scenă, prin mișcărie sale, prin modul în care transmitea mesajul fiecărei piese, dar mai ales prin defectul său de vorbire, resimțit și în piesele sale. Ozzy era un artist care se încadra perfect în zicala „Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll”. Două epsioade care i-au și pus o etichetă lui Ozzy au avut loc în anii `80.

În timpul unui concert, solistul lui Black Sabbath a decapitat un porumbel, iar un mai târziu un liliac în cadrul concertului din Des Moines, crezând că era vorba despre un animal din plastic. Un alt episod controversat din cairiera a venit după ce a urinat pe un monument ridicat în memoria celor căzuți în bătălia de la Alamo, Texas.

Competiție extremă cu Nikki Sixx

1984 a fost anul în care Ozzy Osbourne a urcat pe scenă cu alți „titani” ai rock-ului, americanii de la Motley Crue. Practic, Ozzy și Motley Crue au avut parte unul dintre turneele cele mai pline de droguri si alcool din istoria rock ‘n’ roll-ului.

Atunci, aflat parcă într-o competiție de făcut nebunii cu Nikki Sixx, basistul Motley Crue, după ce acesta din urmă și-a dat foc, Osbourne a tras pe nas o suită de furnici care traversa podeaua dintr-un hotel în care erau cazați, o parte dintre acestea ajungându-i în gură, eveniment relatat chiar de soția acestuia, Sharon Osbourne, într-o carte biografică.

Prizatul unor chestii ciudate, în afară de dorguri, s-a mai întâmplat și la alte „case mai mari” din rock. Keith Richards, chitaristul trupei Rolling Stones, a tras pe nas cenușa tatălui său. „Urna cu cenușa tatălui meu stătea de câțiva ani buni în casa mea. Mă tot uitam la acea cutie neagră, și m-am gândit că nu putea să o arunc în vânt pur și simplu. S-ar fi supărat. M-am gândit să-i pun cenușa în pâmânt, iar pe acel loc să crească un stejar mare, sănătos. Când am deschis urna, o mică parte din cenușa sa a căzut pe masă… Nu am rezistat, am luat un pai, am făcut o liniuță, și am tras-o pe nas. Ce puteam să fac în acel moment, să șterg masa de cenușă?! Apropo, stejarul a crescut foarte bine din cenușa sa”, a mărturisit legendarul Keith Richards în cadrul unui interviu.

Însă, Jack E. Lee, fostul chitarist al lui Ozzy, a spus că acesta nu a tras pe nas nicio furnică. „Am fost lângă el în acel moment și nu am văzut vreo furnică. A tras pe nas un păianjăn mic”,a spus chitaristul.