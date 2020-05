În 1980, în Seattle (SUA), a apărut un subgen al rock-ului alternativ care a făcut ravagii mai ales în anii `90 – Grunge. După cum știți, probabil, trupele emblematice ale curentului sunt și vor fi Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Bush, The Smashing Pumpkins, Hole, Green River, Mother Love Bone, Temple of the Dog și multe altele.

Însă, într-un mod ciudat, mulți dintre componenții formațiilor au murit, practic, din două cauze comune: droguri și sinucidere.

Andrew Wood a murit în anul 1990, din cauza unei supradoze de droguri. Acesta era vocalistul trupei Mother Love Bone, iar după dispariția sa anumiți membri ai „band”-ului au format, alături de Eddie Vedder, fabulosul grup Pearl Jam, care și astăzi, se bucură de un succes răsunător. O parte dintre muzicienii din Mother Love Bone au pus bazele formației Temple of the Dog, cu regretatul Chris Cornell.

În 1993, a doua dispariție din rândul muzicienilor din grunge a fost cea a chitaristului Doug Hopkins. Acesta și-a pus capăt zilelor la vârsta de 32 de ani fiind atunci pe val cu trupa sa The Gin Blossoms, care era deja pe piață cu hiturile „Till I Hear it From You” și „Hey Jealousy”. Doug Hopkins s-a sinucis prin împușcare, în timp ce urma un tratament pentru combaterea alcoolismului.

Un an mai târziu, în 1994, grunge-ul a mai pierdut doi muzicieni de seamă. Kurt Cobain, liderul de la Nirvana, s-a sinucis tot prin împușcare, la vârsta de 27 de ani. Acesta era și dependent de heroină, dar la acea vreme Nirvana era deja un ambasador de seamă al subgenului, grație hiturilor precum „Come As You Are”, „Lithium” sau „Smells Like Teen Spirit”.