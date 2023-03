Cazul agentului GRU Serghei Cherkasov. Detaliul din pașaport care îi dă de gol pe spionii ruși. Video

Deconspirarea, de către FBI, a unui cetățean rus, Serghei Cherkasov, antrenat de GRU, serviciul de informații militare al Moscovei, a stârnit vîlvă la nivel internațional. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, acționa sub un nume brazilian și a încercat, la un moment dat să se angajeze în cadrul Curții Penale Internaționale. El a fost pus sub acuzare oficial, pentru spionaj, în Statele Unite, de Departamentul pentru Justiție, în urma unei anchete FBI.

În acest context, jurnalistul Christo Grozev, unul dintre cei care a documentat cazul lui Cherkasov, pentru publicația Bellingcat, a remarcat un detaliu care îi face mai ușor de depistat pe agenții secreți ruși. Aceasta dacă Moscova, pusă în alertă de dezvăluirile acestuia nu va proceda la îndreptarea situației.

Christo Grozev atrage atenția asupra unui detaliu din pașaportul rusului Serghei Cherkasov care îl leagă de GRU, spionajul din Rusia. Este vorba despre numărul pașaportului folosit de agentul secret pentru a intra în Brazilia, în anul 2011. Acesta face parte dintr-un lot de numere eliberat mai multor spioni ruși încă din anul 2009.

„Indiciul este conținut în numărul de pașaport folosit de Cherkasov pentru a intra în Brazilia în 2011. Acel număr de pașaport nu este aleatoriu. Face parte dintr-o serie de numere de pașapoarte rezervate spionilor GRU. De fapt, face parte din primul astfel de lot de numere, eliberat multor spioni GRU în 2009. La fiecare doi ani, GRU emite spionilor săi noi pașapoarte dintr-o serie nouă”, a arătat jurnalistul de investigații într-o postare pe Twitter.

El a arătat că deținătorii acestor pașapoarte, membrii ai serviciului de spionaj rus, pot fi identificați în baza acestor serii de numere.

„Utilizatori de seamă ai pașapoartelor din același lot – ale căror numere diferă doar în ultimele două sau trei cifre, includ infamul duo Salisbury Boshirov și Petrov (*96 și *92 față de cel al lui Cherkasov *56) și șeful lor Averyanov (*21 vs * 56). Această idioțenie a GRU ne-a permis să identificăm sute de spioni GRU – inclusiv dintre cei însărcinați cu acțiune de otrăvire, sabotori și ilegali aflați în «adormire», precum «Maria Adela» sau Olga Kolobova”, a transmis jurnalistul Christo Grozev pe Twitter.

FBI indicated Sergey Cherkasov, the Russian illegal whom we had earlier identified as a GRU spy. However, the indictment contains one new proof of that affiliation that FBI seem to have missed. The clue is contained in the passport number Cherkasov used to enter Brazil in 2011. pic.twitter.com/U8m80zf9Aj

— Christo Grozev (@christogrozev) March 25, 2023