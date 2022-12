Jurnalist bulgar, pe lista persoanelor căutate în Rusia. „Cel mai probabil e român”

Site-ul Ministerului de Interne precizează că Grozev este căutat în temeiul unui articol din Codul penal, fără a preciza care este articolul.

Potrivit grupului de monitorizare din Rusia OVD-Info, împotriva lui Grozev a fost deschis un dosar penal privind diseminarea de „ştiri false” despre armata rusă. Grozev este principalul investigator pentru Rusia al grupului de investigaţie Bellingcat, care se concentrează pe „ameninţări la adresa securităţii, operaţiuni clandestine extrateritoriale şi militarizarea informaţiilor”, potrivit site-ului Bellingcat.

„Nu am nicio idee despre motivele pentru care Kremlinul m-a pus pe „lista sa de persoane căutate”, prin urmare nu pot oferi niciun comentariu în acest moment. Într-un fel, nu contează – de ani de zile au arătat clar că sunt speriaţi de munca noastră şi că nu s-ar opri de la nimic pentru a o face să dispară”, a declarat el într-o postare pe Twitter, luni.

Împreună cu echipa liderului opoziţiei ruse Alexey Navalny, jurnalişti CNN şi jurnalişti de la alte instituţii, Grozev a investigat otrăvirea lui Navalny în 2020. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie, Grozev a folosit instrumente digitale open-source pentru a documenta crimele de război şi alte atrocităţi din Ucraina. (Mediafax)

Jurnalistul Christo Grozev a avut o reacție pe contul său de Twitter. Acesta a postat mai multe mesaje în care oamenii dezbat modul în care ar fi cel mai bine să fie ucis. Printre comentarii, internauții îl numesc „țigan bulgar care e, cel mai probabil român”.

„Cei care comentează la articolul despre includerea mea pe lista celor mai căutate persoane dezbat care este cel mai bun mod să fiu ucis: fie zdrobit cu barosul (așa cum e acum la modă), fie otrăvit cu vârful unei umbrele, fie pur și simplu împușcat. Acel țigan bulgar care e, cel mai probabil, român. Of, aceste scursuri fasciste care prosperă în Rusia”, a comentat jurnalistul.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer („as is now fashionable”), or by poison umbrella, or just shoot me, „that Bulgarian gypsy” who is „probably Romanian”. Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022