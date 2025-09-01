Monden Caz rar la festival. O femeie a născut în mijlocul petrecerii







Caz rar la festival. Într-o dimineață obișnuită de 27 august 2025, Kayla Thompson, o femeie de 36 de ani din Salt Lake City, a trăit o experiență ieșită din comun la festivalul Burning Man din deșertul Black Rock, Nevada.

Fără să știe că era însărcinată, a dat naștere unei fetițe, Aurora, într-o rulotă, în mijlocul deșertului. Kayla și soțul ei, Kasey, participau pentru prima dată la festivalul Burning Man. În dimineața zilei de 27 august, Kayla a început să resimtă dureri abdominale intense, pe care inițial le-a confundat cu o apendicită.

În scurt timp, durerile s-au intensificat, iar Kayla a intrat în travaliu. În câteva minute, a născut o fetiță de aproximativ 1,6 kg, fără să fi avut vreun indiciu că era însărcinată.

Kasey a cerut ajutor, iar un grup de medici, inclusiv un obstetrician, o asistentă de terapie intensivă neonatală și un pediatru, au ajuns rapid la fața locului. Aceștia au asistat-o pe Kayla și au stabilizat-o pe micuța Aurora, care a fost ulterior transportată cu elicopterul la o unitate de terapie intensivă neonatală din Reno.

Experiența trăită de Kayla este un exemplu rar de sarcină criptică, o condiție în care femeia nu prezintă simptomele obișnuite ale sarcinii, precum greață, oboseală sau creșterea în greutate. Astfel de cazuri sunt extrem de rare, iar Kayla nu a avut niciodată semne evidente că ar fi însărcinată.

În ciuda șocului inițial, Kayla și Kasey au primit sprijin din partea comunității Burning Man și au lansat o campanie GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile medicale și de transport. Până la 1 septembrie, campania a strâns peste 13.000 de dolari dintr-un obiectiv de 11.000.

Aurora este în continuare internată în unitatea de terapie intensivă neonatală din Reno, iar părinții ei așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea să o ducă acasă, potrivit Nytimes.

Un caz asemănător a avut loc în România în 2019, când o tânără de 22 de ani din București a născut în toaleta unui club, fără să știe că era însărcinată. Aceasta a simțit dureri abdominale și a crezut că este vorba despre o indigestie. După naștere, a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au confirmat că era vorba despre o sarcină criptică.