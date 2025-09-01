Monden

Caz rar la festival. O femeie a născut în mijlocul petrecerii

Caz rar la festival. O femeie a născut în mijlocul petreceriiSursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Caz rar la festival. Într-o dimineață obișnuită de 27 august 2025, Kayla Thompson, o femeie de 36 de ani din Salt Lake City, a trăit o experiență ieșită din comun la festivalul Burning Man din deșertul Black Rock, Nevada.

A născut la festival

Fără să știe că era însărcinată, a dat naștere unei fetițe, Aurora, într-o rulotă, în mijlocul deșertului. Kayla și soțul ei, Kasey, participau pentru prima dată la festivalul Burning Man. În dimineața zilei de 27 august, Kayla a început să resimtă dureri abdominale intense, pe care inițial le-a confundat cu o apendicită.

Burning Man

Burning Man/ Sursa foto Facebook

În scurt timp, durerile s-au intensificat, iar Kayla a intrat în travaliu. În câteva minute, a născut o fetiță de aproximativ 1,6 kg, fără să fi avut vreun indiciu că era însărcinată.

Kasey a cerut ajutor, iar un grup de medici, inclusiv un obstetrician, o asistentă de terapie intensivă neonatală și un pediatru, au ajuns rapid la fața locului. Aceștia au asistat-o pe Kayla și au stabilizat-o pe micuța Aurora, care a fost ulterior transportată cu elicopterul la o unitate de terapie intensivă neonatală din Reno.

Sarcina criptică

Experiența trăită de Kayla este un exemplu rar de sarcină criptică, o condiție în care femeia nu prezintă simptomele obișnuite ale sarcinii, precum greață, oboseală sau creșterea în greutate. Astfel de cazuri sunt extrem de rare, iar Kayla nu a avut niciodată semne evidente că ar fi însărcinată.

Burning Man

Burning Man. Sursa foto Facebook

În ciuda șocului inițial, Kayla și Kasey au primit sprijin din partea comunității Burning Man și au lansat o campanie GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile medicale și de transport. Până la 1 septembrie, campania a strâns peste 13.000 de dolari dintr-un obiectiv de 11.000.

Aurora este în continuare internată în unitatea de terapie intensivă neonatală din Reno, iar părinții ei așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea să o ducă acasă, potrivit Nytimes.

Un caz similar în România

Un caz asemănător a avut loc în România în 2019, când o tânără de 22 de ani din București a născut în toaleta unui club, fără să știe că era însărcinată. Aceasta a simțit dureri abdominale și a crezut că este vorba despre o indigestie. După naștere, a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au confirmat că era vorba despre o sarcină criptică.

