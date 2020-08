Moțiunea inițiată de PSD ar fi putut trece la limită, Opoziția bazându-se pe 234 de parlamentari. Pentru a pica Guvernul Orban erau necesare 233 de voturi.

În ziua votării nu au fost prezenți cei de la PNL,USR, PMP, UDMR, Minoritățile Naționale și șapte parlamentari de la PSD.

Senatorii PSD Carmen Dan şi Roxana Paţurcă, precum şi deputaţii PSD Adrian Todor, Cătălin Rădulescu, Dan Ciocan şi deputaţii afiliaţi grupului PSD Marian Cucşa şi Sorin Bota (Partidul Republican) au lipsit de la şedinţa de luni.

Pe holurile Parlamentului unii deputați de la PSD au strigat că lipsa de cvorum se datorează unui presupus blat între PNL si PSD.

Atât liderul PSD, Marcel Ciolacu, cât și noul ales în funcția de vicepreședinte, Sorin Grindeanu au afirmat că cine va fi absent de la ședința de vot a moțiunii de cenzură va fi dat afară din partid.

Moțiunea de cenzură nu a putut fi dezbătută și votată din cauza lipsei cvorumului, fiind prezenți doar 226 de senatori și deputați, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Am procedat la verificarea întrunirii cvorumului legal în vederea exprimării votului asupra ordinii de zi și a sesiunii extraordinare, acesta fiind de 226. Întrucât am constatat inexistența cvorumului, nu am putut proceda la supunerea la vot a sesiunii extraordinare. Vă mulțumesc, declar ședința închisă”, a spus Marcel Ciolacu.

Moțiunea de cenzură a fost depusă de 205 parlamentari PSD, fiind intitulată „Guvernul PNL – De la Pandemie la pande-mită generalizată”.

Pentru ca guvernul să fie demis, era necesar ca minimum 233 de parlamentari să voteze în favoarea moțiunii de cenzură.

Votul ar trebui reluat în zilele următoare. Dar, de marți începe sesiunea ordinară a Legislativului. Curtea Constituțională trebuie să decidă dacă o moțiune depusă într-o sesiune poate fi votată în altă sesiune.

PNL a sesizat deja Curtea, care va audia pe 1 septembrie pozițiile părților. Decizia CCR are efecte doar în viitor. Dacă moțiunea ar fi trecut, luni, 31 august, hotărârea judecătorilor CCR nu ar fi schimbat votul, guvernul rămânea picat.