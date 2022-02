Câți bani vor primi românii care fac pregătire militară voluntar. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au anunțat că vor să recruteze tineri, pentru pregătire militară. În această perioadă, voluntarii vor fi plătiți. Și în timpul instrucției, dar și după.

Cei dispuși să urmeze o carieră militară profesionistă sau de rezervist voluntar trebuie să fie majori. În țara noastră există „Legea rezerviștilor voluntari”, care dă dreptul celor de la MApN să poată încadra în rândurile sale rezerviști voluntari. Iar aceștia încasează o soldă lunară din partea Ministerului.

Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii care vor pregătire militară

În afara faptului că trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani, tinerii trebuie să aibă un domiciliu stabil și să fie cetățeni români. Tinerii care sunt rezerviști voluntari vor primi o soldă lunară, dar și alți bani pe perioada de pregătire. Pe toată perioada de pregătire, ei vor primi suma de 2.700 de lei lunar, iar la finalizarea procesului de pregătire și încadrarea ca rezervist voluntar vor încasa suma lunară de 1.500 de lei, conform newsweek.ro.

Rezerviștii voluntari vor primi solda în caloare de 1.500 de lei, lunar, indiferent de locul de muncă pe care îl au și veniturile pe care le încasează, mai spune sursa citată.

Ce anunțat ministrul Apărării, Vasile Dâncu

„În ceea ce privește rezerviștii: nu avem un plan de mobilizare. De altfel, dacă observați cu atenție, nici măcar Ucraina nu a recurs la mobilizare generală. Noi avem un plan normal pentru activarea rezerviștilor în fiecare an. Corpul rezerviștilor, câteva mii de oameni sunt chemați pentru a se reface evidențele legate de adrese, de starea lor. Este o chestiune care înseamnă actualizarea bazei de date. Am văzut în presă că a apărut un ordin de mobilizare. Acesta era unul regulat, care nu ține de o situație excepțională.

Cu privire la stagiul militar obligatoriu, în acest moment nu avem nicio decizie cu privire la o asemenea posibilitate. În schimb, avem două decizii importante despre care am vorbit luna trecută pe larg. Este vorba de sistemul de voluntariat pe care l-am redeschis în acest an și deja am văzut că avem foarte mulți tineri care vor să vină. Sunt rezerviști voluntari, cei care intră în sistem, dar care rămân acasă”, anunța Vasile Dîncu, ministrul Apărării.