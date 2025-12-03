Câți bani vor pierde pensionarii în 2026. Aproape un milion de persoane rămân fără bonusul de 1.050 de lei

Primele evaluări pentru anul 2026 aduc perspective nefavorabile pentru veniturile pensionarilor. Fără o indexare a pensiilor și cu riscul eliminării unor sprijinuri financiare acordate anterior, puterea de cumpărare a seniorilor se va reduce semnificativ. În plus, un număr important de beneficiari ar putea pierde și bonusurile de care au depins în ultimii ani.

Proiecțiile referitoare la pensiile din anul viitor nu sunt deloc optimiste. Pentru 2026 nu este prevăzută nicio majorare, ceea ce duce automat la scăderea puterii de cumpărare. În plus, o parte dintre beneficiari ar putea rămâne și fără sprijinul financiar suplimentar primit în 2025. Astfel, aproape un milion de pensionari riscă să nu mai primească suma totală de 1.050 de lei care a fost acordată anul acesta.

Anul 2025 a fost deja dificil pentru mulți dintre cei retrași din activitate. Indexarea de la 1 ianuarie nu a mai fost aplicată, iar din 1 august 2025 pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei au început să plătească CASS. În consecință, o pensie de 4.000 de lei s-a redus cu 100 de lei, iar una de 5.000 de lei a pierdut 200 de lei.

Informațiile publicate de Newsweek arată că impozitul și contribuția la sănătate vor continua să fie percepute și pe parcursul anului 2026. Eliminarea CASS abia din 2027 va fi analizată abia în toamna anului viitor, iar datele actuale indică faptul că măsura are șanse mici să fie retrasă, având în vedere deficitul bugetar mare. În prezent, prin plata CASS, pensionarii acoperă aproximativ 405 milioane lei pe lună, adică în jur de 3 miliarde lei anual, echivalentul a circa 600 milioane de euro.

Conform legislației, de la 1 ianuarie 2026 pensiile ar fi trebuit majorate în funcție de inflația anului 2024 (5,1%) și jumătate din creșterea salariului mediu brut (3%), ceea ce ar fi însemnat o indexare totală de 6,6%. Cum această creștere nu a fost acordată, iar inflația estimată pentru anul viitor este de 3,7%, pierderea cumulată de putere de cumpărare ajunge la 10,3%. În cazul unei pensii medii de 2.818 lei, diminuarea valorii reale se ridică la aproximativ 291 de lei.

Compensarea lipsei indexării din 2025 s-a făcut prin două tranșe de câte 400 de lei, destinate pensionarilor cu venituri sub 2.740 lei. Pentru 2026 nu există o decizie privind continuarea acestei forme de sprijin, iar semnalele din zona politică sugerează că este puțin probabil ca banii să mai fie plătiți. De asemenea, și ajutorul de 250 de lei pentru cardurile de alimente, acordat persoanelor cu pensia minimă de 1.281 lei, ar urma să fie suspendat anul viitor. Aproximativ un milion de pensionari ar rămâne astfel fără aceste beneficii.

Singura măsură care ar putea fi menținută încă câteva luni este sprijinul de 50 de lei lunar pentru plata facturilor, valabil cel puțin până în martie.