Câți bani cere Puya pentru un concert. Rapper-ul nu cântă pe sume mici

Puya și Sișu au făcut parte din trupa de rap „La Familia”, dar au decis să meargă pe drumuri separate. După ce a plecat din trupă, rapper-ul a scos mai multe hituri, printre care și „Undeva în Balkani”, „Fresh”, „Sus pe bar” sau „O viață nouă”, în colaborare cu Keo. În prezent, artistul se bucură de un succes formidabil și se află în competiția „America Express” de la Antena 1.

Mulți fani și-au dorit să asculte live pe artistul Puya, dar puțini au știut câți bani cere acesta pentru a cânta la un eveniment. Pentru câteva ore de spectacol, rapperul are un tarif de 4.500 de euro, însă banii aceștia nu intră doar în buzunarul său, deoarece el vine cu mai mulți instrumentiști, potrivit Presshub.

Cum s-a lansat Puya

În urmă cu ceva vreme, Puya a declarat că toată viața și-a dorit să fie artist și că a semnat primul contract în muzică la doar 16 ani. El a mai spus că ambiția și seriozitatea l-au ajutat foarte mult.

„Eu cântam, dar ce făceam eu acolo…nu aveam bani, nu mă interesau contractele, nici nu le pricepeam. La 16 ani sau la 17 ani, când am semnat eu primul contract, cine stătea să citească 7 pagini cu cuvintele făcute de un avocat, nu înțelegeai. La un punct am zis că trebuie să mă apuc să înțeleg și să privesc chestia asta ca pe un viitor. Apoi mi-am dat seama că se face bani din chestia asta, dacă muncești, dacă ești serios”, a declarat Puya.

Puya a mai spus că cel mai greu moment din carieră a fost atunci când a realizat că există și oameni care nu îi apreciază muzica și care nu își vor schimba părerea indiferent de situație.

„Știi când mi s-a părut mie cel mai greu? În momentul în care a început toată lumea să își dea cu părerea despre ce faci tu. Eu veneam după vremea cu casetele cu bandă, rar îți spunea cineva părerea, venea unul, dar nu îndrăznea să îți zică că ești fraier, era greu. Acum, când m-am trezit în 2009, când am lansat Undeva în Balcani, piesa aia nici nu a fost lansată pe canal de Youtube. Când am văzut că mulți își dau cu părerea despre ce făceam eu și toate chestiile astea, la un moment dat te afectează. Am învățat greu să trec peste lucrurile astea, să merg mai departe”, a mai spus el în podcastul „Acasă la Măruță”.