Tudor Sișu, „La Familia”, consideră că anii grei petrecuți în pușcărie nu mai sunt o lecție de viaţă iar condamnarea nu mai constituie un subiect sensibil pentru el.

Învitat în emisiunea „La Măruță”, Tudor Sișu a afirmat că muzica şi credința în Dumnezeu l-a ajutat în anii grei de închisoare.

Tudor Sişu a fost arestat în 2006 alături de alte două persoane, după ce procurorii DIICOT au susţinut că membrii grupării au distribuit heroină în Capitală. Cântăreţul nu era însă la prima arestare. În 2003 a ajuns puşcărie după ce polițiștii au prins doi traficanţi de stupefiante din Târgovişte şi au făcut o percheziţie în apartamentul lui Sişu. Cântăreţul a fost eliberat în octombrie 2005, iar un an mai târziu a fost din nou încarcerat.

A renunţat la droguri şi s-a apucat din nou de muzică

Revenirea în lumea muzicii a făcut-o curat, fără droguri şi spera ca anul acesta să revină pe scenă, însă criza provocată de pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap.

„Muzica m-a salvat… Nici nu i-aș spune muzică, muzică ar însemna să fii muzician, să am o partitură pe masă. Și nici artist nu sunt, pentru că joacă niște personaje. Și atunci nu sunt artist. Mie îmi place să scriu, îmi place să mă exprim prin versuri. Sincer, mi-ar fi plăcut să știu să cânt cu vocea, dacă aș fi avut calitățile necesare, dar nu am calitățile. Și atunci mă exprim… scrisul este important. Anul ăsta… nu a fost altfel, pentru că eu nu am fost în concerte. Anul acesta voiam să fac chestia asta, de fapt. Eram foarte hotărât și s-a închis baraca”, a povestit artistul.

Muzica și credința l-au ajutat pe Tudor Sișu în închisoare

”Subiectul ăsta cu pușcăria nu este sensibil, dar nici nu e vreo realizare, știi ce zic? Am stat închis, în total, aproape 6 ani. Este o chestie de rutină, e ca și cum ai sta în casă. Am învățat să mă disciplinez, să știu cum să mă organizez ca să supraviețuiesc oricărei încercări” , a spus Tudor Sișu în cadrul unei emisiuni.

Artistul a mai mărturisit că în închisoare s-a apropiat de Dumnezeu și a dezvoltat o relație divină care l-a ajutat să depășească acele momente și i-a dat putere să creadă în el. De asemenea, tot în perioada în care a fost închis, Tudor Sișu a descoperit din ce în ce mai mult muzica și a reușit să supraviețuiască prin versurile pe care obișnuia să le creeze, recunoscând că muzica este cea care l-a salvat.

Întrebat în ce relații este cu Puya, fostul său coleg de trupă, Tudor Sișu a afrimat: „Foarte bune. Chiar lucrăm niște chestiuni împreună, dar momentan trebuie finisate”.