Social

Catena, premiată pentru dezvoltare autentică în retailul farmaceutic din România la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025

Comentează știrea
Catena, premiată pentru dezvoltare autentică în retailul farmaceutic din România la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025Alina Marinescu. Sursa foto: Capital
Din cuprinsul articolului

Lanțul de farmacii Catena a fost premiat la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025. De mai bine de 25 de ani, Catena nu este doar o rețea de farmacii, ci un reper al încrederii. În aceste farmacii, pacienții găsesc nu doar recomandări profesionale, ci și empatie, sprijin și un cuvânt bun în momentele dificile.

Farmaciile Catena, premiate la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025

În fiecare zi, mii de farmaciști contribuie la imaginea brandului, combinând profesionalismul cu grija și apropierea umană. Premiul a fost ridicat de Alina Marinescu, director general al lanțului de farmacii.

„Vă mulțumim din suflet pentru acest premiu, iar pentru mine este o onoare și o emoție în același timp să pot ridica numele farmacilor Catena acest premiu. Această recunoaștere este o dovadă că misiunea pe care o urmăm de 25 de ani, pentru că în acest an noi împlinim 25 de ani, este cea corectă. Aceea de a aduce mai aproape de oameni profesionalismul, atenția și dorința pentru un stil de viață sănătos”, a spus directorul general al lanțului de farmacii.

Un reper în acest sector

Alina Marinescu a subliniat că fiind singurul lanț 100% românesc cu cea mai extinsă rețea la nivel național, succesul companiei se datorează colaborării strânse cu mediul sanitar.

Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce
Mircea Lucescu, mandat de coșmar la naționala Turciei. Un mare eșec al carierei lui Il Luce

„În tot acest timp, Catena a crescut încet, pas cu pas, prin muncă, profesionalism și inovație. devenind un reper pentru milioane de români. Suntem lanțul 100% românesc cu extinderea cea mai mare la nivel național pentru care mulțumim mediului sanitar și este o onoare să fim aici alături de atâtea personalități ale lumii sanitare. Considerăm că și farmacia este cea care închide cercul sanitar”, a adăugat Alina Marinescu.

sponsori Gala Capital Performeri Sănătate

sponsori Gala Capital Performeri Sănătate. Sursa foto: Capital

Catena are 6.500 de angajați

În fața celor prezenți, directorul general al lanțului de farmacii a subliniat că numărul angajaților a depășit 6.500.

„Acest premiu este și al colegilor mei, cărora le mulțumesc că avem în farmacie peste 6.500 de colegi. care prin munca de zi cu zi de votament au reușit să devină un reper de încredere pentru milioane de români, a încheiat reprezentanta lanțului de farmacii.

Evenimentul a adus împreună medici, cercetători, profesori și lideri din domeniul sănătății, Capital premiind excelența în spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și producători de echipamente medicale. Printre partenerii care au susținut evenimentul s-au numărat Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:03 - Fostul arbitru Ion Crăciunescu, atac la Mircea Lucescu. A ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă
22:00 - Îngrozitorul domn Fritz
21:54 - Ministrul Justiției, după ce Horațiu Potra a fost adus în țară: Un succes al autorităţilor române
21:49 - Excelență în chirurgia cardiovasculară. Prof. Univ. Dr. Grigore Tinică, premiat la Gala Capital Performeri 2025
21:44 - Cumpărătorul toaletei din aur de 12,1 milioane de dolari, în sfârșit identificat
21:39 - Delphi Economic Forum a debutat la București: lideri europeni și internaționali au trasat direcțiile pentru energie, ...

HAI România!

Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale