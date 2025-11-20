Catena, premiată pentru dezvoltare autentică în retailul farmaceutic din România la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025

Lanțul de farmacii Catena a fost premiat la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025. De mai bine de 25 de ani, Catena nu este doar o rețea de farmacii, ci un reper al încrederii. În aceste farmacii, pacienții găsesc nu doar recomandări profesionale, ci și empatie, sprijin și un cuvânt bun în momentele dificile.

În fiecare zi, mii de farmaciști contribuie la imaginea brandului, combinând profesionalismul cu grija și apropierea umană. Premiul a fost ridicat de Alina Marinescu, director general al lanțului de farmacii.

„Vă mulțumim din suflet pentru acest premiu, iar pentru mine este o onoare și o emoție în același timp să pot ridica numele farmacilor Catena acest premiu. Această recunoaștere este o dovadă că misiunea pe care o urmăm de 25 de ani, pentru că în acest an noi împlinim 25 de ani, este cea corectă. Aceea de a aduce mai aproape de oameni profesionalismul, atenția și dorința pentru un stil de viață sănătos”, a spus directorul general al lanțului de farmacii.

Alina Marinescu a subliniat că fiind singurul lanț 100% românesc cu cea mai extinsă rețea la nivel național, succesul companiei se datorează colaborării strânse cu mediul sanitar.

„În tot acest timp, Catena a crescut încet, pas cu pas, prin muncă, profesionalism și inovație. devenind un reper pentru milioane de români. Suntem lanțul 100% românesc cu extinderea cea mai mare la nivel național pentru care mulțumim mediului sanitar și este o onoare să fim aici alături de atâtea personalități ale lumii sanitare. Considerăm că și farmacia este cea care închide cercul sanitar”, a adăugat Alina Marinescu.

În fața celor prezenți, directorul general al lanțului de farmacii a subliniat că numărul angajaților a depășit 6.500.

„Acest premiu este și al colegilor mei, cărora le mulțumesc că avem în farmacie peste 6.500 de colegi. care prin munca de zi cu zi de votament au reușit să devină un reper de încredere pentru milioane de români, a încheiat reprezentanta lanțului de farmacii.

Evenimentul a adus împreună medici, cercetători, profesori și lideri din domeniul sănătății, Capital premiind excelența în spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și producători de echipamente medicale. Printre partenerii care au susținut evenimentul s-au numărat Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.