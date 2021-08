Se poate ajunge la boli digestive grave şi chiar la diferite forme de cancer. Am putea evita toate pericolele dacă am citi etichetele mai atent şi am face o selecţie riguroasă a alimentelor.

De asemenea, pentru a evita celebrele E-uri, conservanții și aromele din mâncare mai există câteva ponturi. Primul dintre ele se referă la eliminarea produselor procesate de pe masa noastră. Al doilea are legătură cu obiceiul preparării mâncării în casă.

Atenţie la micii cu muştar

Apoi, ar trebui să fim mai atenţi la produsele producătorilor tradiționali şi la cele bio. Nutriţionistul citat a subliniat că o banală porție de mici cu muștar poate conține chiar şi peste 20 de aditivi

Aşadar, oricât ne-ar fi de greu să depăşim anumite reflexe avute la cumpărături, orice produs care conține mai mult de trei E-uri sau orice altă substanță pe care nu o cunoaștem, ar trebui tăiat de pe listă.

„Dacă discutăm despre un consum constant de alimente cu cel puțin trei E-uri, atunci în mod cert, pe termen lung, vom putea să experimentăm patologii cronice digestive, metabolice, dacă nu chiar boală oncologică.

Produsele procesate, cel mai mare pericol

Soluția este în a avea câțiva producători în care să avem încredere și eventual chiar să testăm noi produsul pe care îl cumpărăm. Dacă evităm produsele procesate, evităm cea mai mare parte a E-urilor”, a declarat Florin Bălănică la Antena 3.

În acest context, amintim că este bine să consultaţi lista cu alimentele care conţin cel mai mare număr de E-uri. De asemenea, puteţi afla şi care sunt cele mai cunoscute mărci care folosesc aditivi alimentari.

Totuşi, nu toate E-urile sunt dăunătoare. Sub aceeaşi denumire, există substanţe inofensive pentru organism. Dintre acestea, unele pot avea chiar beneficii.

Este vorba despre vitamine de sinteză, care au proprietăţi similare celor care provin din surse naturale, coloranţi extraşi din fructe, legume şi diverse plante şi lecitina, despre care se spune că ajută la îmbunătăţirea memoriei. Topul celor mai sănătoase „E-uri”

Altfel, amintim despre studiul care indica faptul că trebuie să avem grijă câtă pâine prăjită consumăm la micul dejun, din cauza riscului crescut de a dezvolta o formă de cancer.